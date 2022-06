Bărbatul care urmărește studente prin Cluj-Napoca, cunoscut în Gheorgheni: „De 10 ani face așa”

Bărbatul care a urmărit mai multe studente din Cluj-Napoca este cunoscut pentru locuitorii din Gheorgheni, zonă în care activează cel mai des.

Bărbatul care urmărește femei în Cluj-Napoca, cunoscut în cartierul Gheorgheni. FOTO: Pixabay

Bărbatul care a urmărit mai multe studente din Cluj-Napoca este un pericol cunoscut pentru locuitorii din Gheorgheni, zonă în care activează cel mai des. În urma mediatizării cazului în presa locală, tot mai multe persoane l-au recunoscut pe bărbatul care urmărește și hărțuiește studente în Cluj-Napoca.

El a fost deja identificat deja de polițiștii din Cluj-Napoca și este cunoscut în cartierul Gheorgheni. Conform unor afirmații făcute pe rețelele de socializare de mai multe tinere, bărbatul ar avea această pasiune pentru femei de mulți ani și a abordat fete și în trecut pe stradă.

„Acest specimen stă în cartierul Gheorgheni și are chestia asta cu abordatul tipelor de când era tânăr ficior. Acum 10 ani la fel făcea, dar nimeni nu l-a reclamat. Se pare că se agravează situația, știu că acum ceva ani avea probleme cu Poliția”, a scris o persoană.

„Acest om m-a abordat și pe mine, lângă Mercur, cart.Gheorgheni, anul trecut, nu am putut scăpa de el, doar greu! Aveți mare grijă cu el, are tupeu!!!” a adăugat o altă femeie pe rețelele de socializare.

„E un nebun! L-am văzut când și-o „scutura” pe Aleea Borsec. Eu l-am luat la mături săptămâna trecută. Ce m-a enervat cel mai tare că erau două doamne într-un balcon care râdeau și când le-am întrebat de ce râd, au zis că degeaba mă iau de el că vine de mult timp pe acolo”, este un alt mesaj.

O tânără a mers la poliție

O tânără studentă a depus plângere împotriva bărbatului în urmă cu aproximativ o lună, dar polițiștii s-au sesizat abia după mai multe postări pe rețelele de socializare și în presa locală.

„Am depus și eu declarație împotriva lui în urmă cu aproximativ o lună, dar degeaba. M-am trezit cu omul în cămin ieșind din dușurile fetelor, noroc că nu era nimeni care să facă duș acolo, mi-a propus câte chestii indecente și am început să vorbesc tare spunându-i să iasă afară, am și apucat să-l filmez între timp. Nu am sunat la poliție pentru că nu știam cum să reacționez pe moment, dat fiind faptul că nu am mai trecut niciodată prin situația asta, însă am fost la o secție și degeaba, mi s-a spus că dacă nu s-a întâmplat nimic, nu au ce să facă, maxim ce i se poate întâmpla o amendă și mi-a fost frică să merg mai departe deoarece mi s-a spus că va ști din partea cui o să fie și voiam să nu fiu urmărită.”, a povestit o tânără pe internet.

Ea a mai adăugat că este părere că bărbatul are probleme din punct de vedere psihic.

„ Din gesturile pe care le-a făcut pe filmare, adică își dădea ochii peste cap, credeam că e drogat însă individul e psihopat. Din păcate la noi trebuie să se întâmple ceva că să se rezolve. Am închis declarația deoarece munceam foarte mult în acea perioadă și nu aveam timp să umblu pentru el pe drumuri deși era spre siguranța mea, am scris doar că îmi doresc să se efectueze măsuri asupra lui și să fie supravegheat crezând că așa o să fie…. Nu e posibil așa ceva, putea să vină cu un cuțit, se putea întâmpla o crimă, un viol asta pentru că nu avem siguranță într-un cămin de fete, e imposibil că în zilele noastre să nu te mai simți protejat în spații în care ar trebui să fie siguranță maximă, nu mai spun de altele. Poate ar fi fost nevoie să fie cineva omorât, că Poliția să-și facă datoria, este inadmisibil ce se întâmplă și că nu ne trezim cu toate că am trecut prin atâtea cazuri (Caracal și restul). ”, a mai adăugat aceeași fată.

