6 ore și jumătate, cu trenul de la Oradea la Cluj: „Doamne, luung e drumu' Clujului! Chiar și când ești aproape...”

O clujeancă a povestit experiența de calvar pe care a avut-o cu CFR Călători. În loc să facă o călătorie de 2 ore și jumătate cu trenul, de la Oradea la Cluj, aceasta a ajuns la destinație abia după 6 ore și jumătate.

Întârziere de 4 ore cu trenul pe ruta Oradea-Cluj / Foto: Corina Brândușan

Corina Brândușan a povestit pe rețelele de socializare călătoria pe care a avut-o cu trenul de la Oradea la Cluj. Clujeanca a avut parte de o întârziere de patru ore, fiindcă locomotiva s-ar fi stricat de două ori în timpul călătoriei.

Ea a criticat faptul că autoritățile îndeamnă la folosirea mijloacelor de transport în comun, deși deseori se ajunge la o experiență îngrozitoare cu trenurile CFR Călători. Iar când apar probleme, soluțiile sunt aproape inexistente.

„6 ore și jumătate pentru 152 km parcurși. În loc de 2,5h, cât era timpul anunțat când am cumpărat biletele de tren. Totul pentru a parcurge azi distanța uriașă dintre Oradea și Cluj. „Doar” 4 ore de întârziere, timp în care am stat în tren, în 90% din timp fără informații legate de cât mai durează, fără alternative reale și fără aer condiționat, într-un tren care se cocea la propriu. Saună sau concurs de tricouri ude. Sau maraton de răbdare. Orice ar fi fost, am ajuns la linia de finish cu bine, toți 3, am cântat și am dansat, am înveselit alți pasageri, am alimentat vecinii cu apă și am rămas calmi spunându-ne „Bine că e duminică și nu avem nimic planificat azi”. E tare greu să nu mă revolt și să nu-mi pun o tonă de întrebări care încep cu „De ce?”, „Cum e posibil?” și „Când se va schimba ceva la CFR Călători?”

Timp estimat: 2,5h. Număr kilometri: 152. Timp real: 6,5 ore. Pentru că vreo 4 ore am stat și am așteptat o altă locomotivă pentru că a noastră s-a stricat. De două ori. Zeci de oameni care au pierdut avionul, alții care nu mai rezistau de cald. O defecțiune poate oricând să apară, dar atât de multă lipsă de soluții, lipsă de reacție și de informații, plus delăsare chiar de mult nu am mai văzut. Perfect combo. „Circulați cu mijloacele de transport în comun. Folosiți trenul pentru că e cel mai rapid, ecologic și sigur mijloc. Lăsați mașinile acasă. Pentru că atunci când le veți lăsa, veți fi pe deplin recompensați”. Acum suntem toți 3 cu dușul făcut, cu hainele puse la spălat și hrăniți, la Cluj. Dar, Doamne, luung e drumu' Clujului! Chiar și când ești aproape... Alții nu au fost la fel de norocoși, pentru că mulți pasageri merg până la Brașov. E și cazul celor două doamne pensionare din vagonul nostru. La noapte sau dimineață poate ajung și dânsele acasă, că doar au fost la Felix la băi, acum rezistă la orice”, a povestit Corina Brândușan pe rețelele de socializare.

