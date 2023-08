Parcul Central, după UNTOLD. Cum arată spațiul verde după ce a fost călcat în picioare, la propriu, de sute de mii de festivalieri? VIDEO

Parcul Central din Cluj-Napoca este mai puțin verde și mai mult maro după ce peste 420 de mii de festivalieri au călcat pe iarbă în cele patru zile de UNTOLD.

Parcul Central s-a transformat din spațiu verde în spațiu maro după UNTOLD / Foto: monitorulcj.ro

UNTOLD și-a deschis porțile pentru sute de mii de festivalieri în perioada 3-6 august, iar Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca a reprezentat o mare suprafață din incinta festivalului.

Harta festivalului UNTOLD 2023. Aici puteți să vedeți ce suprafețe au fost acoperite de festival / Foto: UNTOLD

După cele patru zile pline de muzică, cu zone cu decorațiuni impresionante, în care sute de oameni veniți din toate colțurile lumii s-au bucurat de UNTOLD, acum clujenii au rămas cu consecințele.

De multe ori s-a pus problema gazonului de pe Cluj Arena care este afectat în urma festivalului, dar cum rămâne cu Parcul Central? Se pare că festivalierii și-au pus mai mult „amprenta” aici.

Parcul Central, plin de noroi după UNTOLD / Foto: monitorulcj.ro

Din spațiu verde, o mare parte a devenit spațiu maro. În imaginile pe care le-am filmat în cursul dimineții de joi, 10 august, vedem cum există foarte multe zone plin de noroi.

Noroi după UNTOLD, în Parcul Central / Foto: monitorulcj.ro

Cu toate acestea, au început și să se ia măsuri. O firmă de spații verzi se află în Parcul Central pentru a remedia situația.

Spațiul verde, afectat grav după UNTOLD / Foto: monitorulcj.ro

Gazonul de pe Cluj Arena, după UNTOLD

În schimb, gazonul de pe Cluj Arena arată, însă, nesperat de bine după patru zile de UNTOLD. Demontarea panourilor de protecție a început luni dimineață, la scurt timp după ce ultimii festivalieri, care au dansat la concertul lui Armin van Buuren, au părăsit stadionul Cluj Arena.

Gazonul de pe Cluj Arena arată foarte bine după UNTOLD / Foto: monitorulcj.ro

Înainte de începutul festivalului, Radu Rus, head of production, a spus că echipa care s-a ocupat de montarea scenei nu s-a atins de gazonul de pe Cluj Arena.

CITEȘTE ȘI:

Au depășit toate așteptările! Stadion plin în prima zi de Untold. Publicul, în delir! VIDEO

Prima zi de UNTOLD! Cum arată incinta festivalului, la care au muncit sute de oameni. GALERIE FOTO

„În ceea ce privește gazonul de la Cluj Arena, am reușit în colaborare cu Consiliul Județean și cu echipa de fotbal să convenim faptul că nu vom face montaje pe gazon. Am intrat în stadion din 17 iulie și am reușit să nu atingem gazonul deloc. Asta în mod normal ar presupune faptul că la finalul evenimentului, gazonul va arăta într-o stare la fel de bună ca atunci când l-am recepționat ceea ce ar putea să atragă doar beneficii pentru noi și pentru echipa de fotbal. Faptul că am reușit după atâția ani să protejăm gazonul e un lucru mare. Am vorbit cu furnizorul care ne livrează acel flooring pentru gazon, este un flooring nou-nouț adus din Germania, același tip de flooring folosit de către colegii din alte țări care organizează festivaluri de muzică și este similar cu cel folosit pe Wembley în Londra. Încercăm în fiecare an să diminuăm daunele pe care le putem crea gazonului. Flooringul va fi instalat cu două ore înainte de deschiderea festivalului”, a spus Rus.

La ediția a opta a UNTOLD, în 2023, au fost peste 420.000 de participanți, care s-au plimbat prin perimetrul festivalului și au dansat timp de patru zile și patru nopți.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: