Gazonul de pe Cluj Arena arată nesperat de bine după 4 zile de UNTOLD. FOTO

Spre deosebire de anii precedenți, măsurile luate de organizatori par că au dat roade, iar gazonul de pe Cluj Arena se prezintă în condiții mult mai bune.

Gazonul de pe Cluj Arena arată nesperat de bine după festivalul Untold/ Foto: monitorulcj.ro

Gazonul de pe Cluj Arena arată nesperat de bine după patru zile de UNTOLD.

Demontarea panourilor de protecție a început luni dimineață, la scurt timp după ce ultimii festivalieri, care au dansat la concertul lui Armin van Buuren, au părăsit stadionul Cluj Arena.

Din primele imagini se poate observa că gazonul arată bine, cel puțin în jumătatea dinspre peluza sud.

Înainte de începutul festivalului, Radu Rus, head of production, a spus că echipa care s-a ocupat de montarea scenei nu s-a atins de gazonul de pe Cluj Arena.

„În ceea ce privește gazonul de la Cluj Arena, am reușit în colaborare cu Consiliul Județean și cu echipa de fotbal să convenim faptul că nu vom face montaje pe gazon. Am intrat în stadion din 17 iulie și am reușit să nu atingem gazonul deloc. Asta în mod normal ar presupune faptul că la finalul evenimentului, gazonul va arăta într-o stare la fel de bună ca atunci când l-am recepționat ceea ce ar putea să atragă doar beneficii pentru noi și pentru echipa de fotbal. Faptul că am reușit după atâția ani să protejăm gazonul e un lucru mare. Am vorbit cu furnizorul care ne livrează acel flooring pentru gazon, este un flooring nou-nouț adus din Germania, același tip de flooring folosit de către colegii din alte țări care organizează festivaluri de muzică și este similar cu cel folosit pe Wembley în Londra. Încercăm în fiecare an să diminuăm daunele pe care le putem crea gazonului. Flooringul va fi instalat cu două ore înainte de deschiderea festivalului”, a spus Rus.

Acesta a mai menționat că scena de pe Cluj Arena e cea mai mare de până acum. Înălțimea scenei de pe Cluj Arena va avea 32 de metri înălțime și 110 metri lățime.

„Cred că e important de menționat faptul că avem cea mai impresionantă scenă din toți anii. Este cu 5 metri mai înaltă comparativ cu cea din anii anteriori și cu vreo 15 metri mai lată. O să vedeți un joc de lumini, jocul de lumini a fost suplimentat cu 200 de unități, avem mai mulți metri pătrați de ecran LED și cred că dificultatea majoră a fost data de faptul că am împins scena în spate cu 7 metri, am intrat cu ea în tribună, lucru care a făcut să mărim suprafața destinată publicului, ceea ce în mod normal duce la mărirea capacității stadionului în momentul de vârf. Colegii mei sunt cu domnii de la ISU, fac măsurători pentru căile de evacuare, la rândul lor au fost suplimentate, să ajungem la un număr recor de participanți pe suprafața de joc cât și pe stadion. În mod normal, ediția din acest an ar trebui să fie dacă nu cea mai bună, de două ori cea mai bună”, a mai spus cel care se ocupă de producția Untold.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: