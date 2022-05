UNTOLD deschide înscrierile pentru voluntari

2.000 de tineri sunt așteptați să facă voluntariat în universul magic de la Cluj-Napoca !

Untold cauta voluntari

UNTOLD caută 2.000 de voluntari energici și dornici de aventură care să se alăture organizatorilor unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică din lume. Aceștia pot face parte inclusiv din echipele artiștilor internaționali de top care vin la cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD.

Oricine are peste 16 ani împliniți și vrea să trăiască cea mai tare experiență de voluntariat la UNTOLD 2022, la Cluj-Napoca, între 4 și 7 august, este așteptat să se înscrie online între 17 mai și 9 iunie pe site-ul festivalului. După înscriere, voluntarii vor trece prin mai multe etape de selecție. Răspunsurile pentru cei norocoși vor veni până pe 15 iunie.

Cei care se înscriu în programul de voluntariat pentru UNTOLD 2022 pot alege departamentul în care vor să își desfășoare activitatea. Aceștia pot opta pentru: Acces, Acreditări, Angels, Check-in, Emergency Team, Logistică, Backstage, User Experience, Resolution și Stewarzi. Voluntarii îsi aleg trei opțiuni de departamente în funcție de dorințe și vor fi distribuiți la unul singur în funcție de numărul de locuri disponibile și ordinea în care a selectat cele trei departamente. Înainte de festival, voluntarii participă la instructaje făcute de organizatori și traininguri personalizate pentru fiecare departament.

UNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și are loc în 2022, între 4 și 7 august. Tărâmul magic îi așteaptă din nou pe fani să scrie împreună povestea celui de-al 7-lea capitol, în cele 4 nopți și 4 zile de distracție la Cluj-Napoca. În 2021, peste 265.000 de participanți din peste 100 de țări ale lumii s-au bucurat de libertate și de emoții de neuitat în universul UNTOLD.

CE ARTIȘTI VEZI LA UNTOLD 2022

Festivalul UNTOLD reunește an de an cei mai bine cotați DJ-i ai lumii. Cu fiecare ediție, creatorii festivalului vor să îi poarte pe fani prin noi universuri muzicale. Artiștii care compun line-upul evenimentului vin din cele mai diverse genuri muzicale: de la live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae și multe altele. La ediția de anul acesta îi vei putea vedea pe David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Morten, Kygo, Steve Aoki, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx și Woodnote.

