UNTOLD 2024 va avea loc în a doua săptămână din august. Organizatori: vom aduce artiști live în premieră pentru România

UNTOLD, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din lume, se pregătește să scrie istorie și în 2024 cu o altă ediție memorabilă. De această dată, UNTOLD va fi organizat în a doua săptămâna din luna august.

Festivalul UNTOLD își va deschide porțile universului său magic în perioada 8-11 august pentru sute de mii de fani și pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Fanii au fost surprinși să afle că ediția din anul 2024 nu va mai avea loc în prima săptămână din luna august, cum se întâmpla cam în fiecare an.

Cu toate acestea, organizatorii ne spun că a fost o decizie luată în favoarea fanilor:

„De la an la an așteptările fanilor când vine vorba despre festivalului UNTOLD sunt din ce în ce mai mari, iar noi, ca și organizatori ținem foarte mult la feedback-ul lor și ne dorim să îndeplinim cât mai mult din dorințele lor, mai ales când vine vorba despre line-up-ul festivalului. Data de anul viitor a festivalului UNTOLD ne aduce mai aproape de turneele artiștilor mari programate pentru vara 2024 în Europa. Prin urmare creștem șansele de a aduce, din nou, artiști în premieră în România”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Ioana Chereji, Head of Communication UNTOLD Universe.

Următoarele abonamente, disponibile din 17 octombrie

Fanii UNTOLD care doresc să fie parte din cea de-a 9-a ediție a festivalului se pot înregistra pe https://untold.com/register, o nouă rundă de vânzări va avea loc pe data de 17 octombrie.

Pe lângă cei mai mari DJ din lume, potrivit unui comunicat de presă, organizatorii spun că anul 2024 va aduce în line-up-ul festivalului artiști live în premieră pentru România, pe care fanii și-i doresc pe scena principală UNTOLD. Ediția cu numărul 9 va aduce o poveste nouă, personaje pline de culoare, experiențe inedite și multe alte surprize pe care participanții le vor descoperi în universul UNTOLD.

În cele patru zile și patru nopți de festival, creatorii UNTOLD vor transforma Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversității genurilor muzicale, care include live act-uri, show-uri ale celor mai cunoscuți artiști din cultura EDM, techno, tech-house, deep-house, house, trance, hip-hop, pop, drum’n’bass, trap, dubstep, trip-hop și multe altele.

În vara acestui an, cei mai mari artiști și DJ din lume au transformat Cluj-Arena într-un paradis al muzicii. În 2023, la festivalul UNTOLD au fost invitați cei mai cunoscuți artiști din lume: Imagine Dragons, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Alok, Alesso, Ava Max, Bebe Rexha, Eric Prydz, Fedde Le Grand, Ferg, French Montana, Justin Jesso, KSHMR, Olly Murs, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Thievery Corporation, Topic, Tujamo, WizTheMC, Years & Years sau Zhu.

Mărturiile artiștilor de la UNTOLD

Artiștii care au urcat pe scena principală a festivalului UNTOLD au mărturii impresionante despre experiența de festival, despre organizare, ospitalitate și despre energia extraordinară a fanilor.

Show-ul live al trupei Imagine Dragons, momentul cel mai așteptat al ediției de anul acesta a festivalului UNTOLD, a fost dintr-o altă dimensiune. A fost o călătorie într-o lume în care singurul lucru care a contat a fost conexiunea dintre oameni, muzica și emoția. „Suntem pentru prima dată în România, sunteți incredibili! Aici, la UNTOLD, am primit doar dragoste din partea voastră. Vă mulțumim pentru călătorie!” – Dan Reynolds (Imagine Dragons)

Unul dintre cei mai mari DJ ai lumii, creatorul stilului FUTURE RAVE, David Guetta și-a uimit fanii, veniți din peste 100 de țări ale lumii cu un show incredibil. Francezul și-a declarat recunoștința pentu fanii UNTOLD. „Îți mulțumesc enorm, UNTOLD! Am trăit aceste momente de ca și cum aș fi fost într-un vis, exact așa s-a simțit! Nu te opri din a experimenta UNTOLD, acest loc e de-a dreptul extraordinar!”

DJ-ul numărul 1 al lumii, Martin Garrix, headliner la cea de-a 8-a ediție a festivalului UNTOLD, a generat o euforie uriașă pe Cluj-Arena și le-a mulțumit fanilor din România. „Fanii din România sunt atât de frumoși, sunt plini de energie, chiar iubesc distracția! România are un loc special și neclintit în sufletul meu! Mi-am făcut cele mai bune amintiri din viața mea aici, la UNTOLD, vă mulțumesc!”

Unul dintre cei mai așteptați DJ din povestea UNTOLD, un artist care a fost pe Cluj-Arena de la prima ediție, în 2015, olandezul Armin van Buuren, a fost extrem de entuziasmat de revenirea pe Cluj-Arena, unde a oferit fanilor un show live de 5 ore. „Vreau să vă mărturisesc că sunt atât de recunoscător că mă aflu aici, alături de voi, și că primesc o energie atât de frumoasă din partea fanilor UNTOLD, mi-a fost dor de acest festival.”

Fiecare ediție a festivalului a oferit o poveste aparte, iar UNTOLD și-a câștigat recunoaștere internațională pentru show-urile uimitoare, producțiile vizuale impresionante și pentru artiștii și DJ de top din industria muzicală internațională.

În 2023, UNTOLD a urcat pe locul 6 în Top 100 Festivals, consolidându-și poziția ca unul dintre cele mai apreciate festivaluri din lume, și a reușit să ajungă în topul celor mai mari 3 festivaluri organizate în Europa, alături de Tomorrowland (Belgia) și Glastonbury (Marea Britanie).

