Untold, în top 6 cele mai mari festivaluri din lume. Se află în clasament alături de Tomorrowland și Coachella

Festivalul UNTOLD a obținut o performanță extraordinară în clasamentul anual realizat de publicația britanică DJ Mag, care evaluează cele mai mari 100 de festivaluri din întreaga lume.

Armin va Buuren pe scena de pe Cluj Arena a încheiat ediția din acest an Untold/ Foto: Untold

În acest an, festivalulul care a pus România pe harta celor mai mari evenimente a reușit să ajungă în topul celor mai mari 3 festivaluri organizate în Europa, UNTOLD fiind într-o companie selectă, alături de Tomorrowland (Belgia) și Glastonbury (Marea Britanie). Festivalul UNTOLD a devansat festivaluri cu tradiţie precum Lollapalooza, Sziget, Amsterdam Music Festival, Sunburn, Burning Man, Parookaville sau Mysteryland.

UNTOLD a urcat pe locul 6 în Top 100 Festivals

Cu un lineup diversificat și producții vizuale uluitoare, fiecare ediție a festivalului UNTOLD devine o poveste în sine, iar fanii din întreaga lume participă la această experiență unică, care încercă, cu fiecare ediție să depășească limitele convenționalului. UNTOLD nu este doar un festival, a devenit o comunitate care împărtășește bucuria muzicii.

Cea de-a 8-a ediție a festivalului UNTOLD a fost o experienă, o călătorie într-un tărâm magic, alături de peste 420.000 de fani și cele mai mari nume din industria muzicală: Imagine Dragons, Bebe Rexha, Ava Max, French Montana și cei mai mari DJ ai lumii: David Guetta, Marin Garrix, Armin van Buuren, Alok, Steve Aoki, Alesso, Tale of Us, Eric Prydz sau Boris Brejcha.

Porțile universului UNTOLD vor fi redeschise pentru o nouă călătorie în 2024, iar fanii se pot înregistra pentru ediția de anul viitor a festivalului accesând: https://untold.com/register.

Și festivalul Neversea a fost votat de fani în Top 100 Festivals. In acest an cel mai mare festival organizat pe o plajă din Europa, Neversea urcă 10 poziții în clasamentul DJ Mag și ocupă locul 41. Fanii se pot înregistra pentru ediția de anul viitor a festivalului accesând: neversea.com/register în 2023 voturile înregistrate au venit de la fanii de festival din întreaga lume. Liniile de vot au fost deschise în perioada 26 aprilie – 21 iunie, pentru ediția din acest an a Top 100 Festivals au votat doar fanii festivalurilor.

