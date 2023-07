Noi artiști confirmați la Jazz in the Park 2023. Vezi line-up-ul și cât costă abonamentul

Cea de-a 11-a ediție a Jazz in the Park aduce în fața publicului un line-up variat care transformă și această ediție într-una de trecut în calendar.

Jazz in the Park în 2022/ Foto: arhivă Jazz in the Park

Cea de-a 11-a ediție a Jazz in the Park aduce în fața publicului un line-up variat care transformă și această ediție într-una de trecut în calendar. Numele noi anunțate de către organizatori sunt: Theo Croker, Camilla George, Ronnie Foster, Nightmares on Wax, Nickodemus, Guts, Jan Gunnar Hoff Trio, Andra Botez, Andrei Irimia, Misha Blanos, Andi Moisescu, Moss Farai și KLT & Jessy Elsa Palma!

De asemenea, alături de ei, mai vin trupele Klawo, JazzQuarters Trio și DS Project Orchestra, din postura de câștigători ai Concursului Internațional Jazz in the Park!

Cei 16 se alătură line-up-ului deja anunțat care-i conține pe: The Cinematic Orchestra, Mulatu Astatke, Billy Cobham Band, Fun Lovin Criminals, Mansur Brown, The Heliocentrics, Alexandru Andrieș, Ada Milea, Tatran, Mork, Daykoda, 7th Sense și Jazzybit.

„Avem un line-up gândit să te ducă prin multiple stări și în care fiecare persoană să-și găsească ceva special de ascultat. Muzica e o călătorie a simțurilor, motiv pentru care încercăm să avem o abordare cât de largă a genului, de la lucruri foarte tehnice, la muzică electronică. Avem în line-up de la legende precum Ronnie Foster sau Billy Cobham, la artiști de viitor precum Theo Croker sau Camilla George. E un roster în care s-a pus foarte mult suflet și sperăm ca publicul să vadă asta”, a declarat Alin Vaida, fondator Jazz in the Park.

Programul concertelor anunțate până acum la Jazz in the Park

Vineri, 1 septembrie: Billy Cobham Band, Fun Lovin' Criminals, Theo Croker, Nightmares on Wax, Alexandru Andrieș, Jan Gunnar Hoff Trio, Tatran, Daykoda, Andi Moisescu, JazzQuarters Trio, Andra Botez

Organizatorii mai pregătesc un nou anunț de artiști pentru începutul lunii august.

Jazz in the Park nu este doar despre muzică. Jazz in the Park este despre prieteni, despre apropierea de rădăcini, despre experiență și amintirile pe care le creezi. Este despre viață. Să asculți muzică bună, alături de cei dragi, într-un cadru pitoresc, este cea mai mare recompensă pe care cineva și-o poate oferi la final de vară. Concertele sunt cu siguranță de trecut în calendar, însă și toate celelalte activități pregătite sunt menite să ajute publicul să deguste jazzul în tihnă. Capacitatea festivalului este limitată la 7.000 de participanți, din respect pentru Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, dar și pentru a asigura publicului o experiență cât mai specială și confortabilă.

Bilete de o zi și discounturi pentru muzicieni

Cei care vor să vină la festival pot să cumpere începând de marți, 11 iulie, și bilete de o zi (159 lei) de pe site-ul festivalului. În continuare sunt disponibile abonamentele la festival (375 lei).

De asemenea, organizatorii pregătesc pentru al treilea an la rând o campanie specială dedicată muzicienilor. În baza unei legitimații de student, elev sau a unei dovezi de practică, toți muzicienii primesc un discount de 50% la achiziția unui bilet sau abonament. Mecanismul campaniei va fi comunicat în zilele următoare.

„Ne-am propus de la bun început ca Jazz in the Park să fie locul de întâlnire al muzicienilor locali și nu numai. Line-up-ul nostru poate servi ca o foarte bună sursă de inspirație pentru ei. Tocmai de aceea, încercăm să încurajăm cum putem mai bine prezența lor în festival. Mai mult, Parcul Etnografic «Romulus Vuia» din Cluj-Napoca este spațiul perfect în care putem să spunem povestea festivalului exact așa cum ne-am imaginat-o: un spațiu intim în care 7.000 de persoane pot să asculte, să descopere și să se bucure de fiecare notă muzicală. Un festival experiență în care dezvoltăm concepte pornite edițiile trecute și ne propunem să reluăm mecanisme care ne-au consacrat. De-abia așteptăm ca publicul să ne treacă pragul și să descopere tot ce am pregătit pentru ei”, a declara Denisa Dan, manager Jazz in the Park.

Line-up-ul la Jazz in the Park/ Foto: organizatori

Povestea artiștilor spusă de Jazz in the Park

Theo Croker - Sunt multe de spus despre Theo Croker. Este un trompetist american, compozitor și producător nominalizat la premiile Grammy de trei ori, nominalizat la premiile Echo și laureat al premiului Theodore Presser. Se spune despre el că este un ”„storyteller” înnăscut care povestește cântând la trompetă. Probabil a moștenit talentul, pentru că bunicul său a fost trompetistul Doc Cheatham. De-a lungul timpului a colaborat cu o varietate de muzicieni: soliste vocale precum Ari Lennox și Jill Scott, rapperi precum J. Cole și Wyclef Jean, și mentori precum NEA Jazz Master Dee Dee Bridgewater și saxofonistul Gary Bartz. Un lucru e clar: cu zâmbetul său discret, Theo Croker emană o atmosferă inconfundabilă de relaxare, iar noi abia așteptăm să ne relaxăm pe muzica lui.

Descrieri detaliate și linkuri de ascultare pentru artiști găsiți pe site-ul festivalului.

Despre festivalul Jazz in the Park

Jazz in the Park s-a născut ca un eveniment-manifest, în 2013, când a redat dreptul comunității clujene de a călca iarba din Parcul Central. A fost primul eveniment public desfășurat în acest spațiu, după zeci de ani și a contribuit mai apoi la consolidarea unui spațiu al apropierii și al regăsirii prin muzică. În 2015, festivalul a introdus biletele neobligatorii, ca un mecanism de crowdfunding pentru a susține alte inițiative locale. În 2017 și 2018, festivalul a avut o scenă activă în comunitatea din Pata Rât. În 2019, Jazz in the Park a fost primul eveniment din țară care a introdus paharele reutilizabile.

Din anul 2020, organizatorii au ales să conecteze comunitatea cu un alt spațiu special: Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Festivalul i-a purtat pe oameni pe ulițe și prin gospodării și le-a oferit șansa de a descoperi, împreună, un spațiu deosebit, cu povești.

Jazz in the Park a organizat până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei „Best Small European Festival” la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards. El a devenit astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 4 ori la aceeași categorie, ultima nominalizare fiind chiar anul trecut.

Evenimentele marca Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, o organizație culturală care dezvoltă oameni, idei și comunități prin puterea evenimentelor. Agenda pe 2023 include două mari evenimente organizate în Cluj-Napoca:

International Jazz in the Park Competition | Parcul Central | 30 iunie – 2 iulie

Jazz in the Park Festival | Parcul Etnografic „Romulus Vuia” | 1-3 septembrie

