INTERVIU. Cine este Alex, tânărul care a uimit-o pe Bebe Rexha la UNTOLD? VIDEO

INTERVIU. Cine este Alex, tânărul care a uimit-o pe Bebe Rexha la UNTOLD?

Atmosfera incendiară de la Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, a fost animată de un moment inedit care a adunat privirile entuziasmate ale miilor de spectatori. Un tânăr curajos a făcut twerk pe scena festivalului în timpul concertului susținut de celebra cântăreață Bebe Rexha.

Alex Boariu alături de cântăreața Bebe Rexha/ Foto: arhivă personală

Tânărul a fost luat din mulțime și urcat pe scenă, alături de Bebe Rexha. În timp ce tânărul și-a arătat mișcările de dans îndrăznețe, mulțimea a reacționat instantaneu cu o explozie de aplauze și strigăt. Momentul a devenit viral pe rețelele sociale aproape imediat, cu videoclipuri care au capturat momentul. Cu toții au admirat curajul și carisma tânărului care a electrizat și mai mult publicul prezent la festivalul Untold.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Alex Boariu, tânărul care a urcat pe scenă alături de Bebe Rexha, a povestit despre ce a însemnat pentru el acest moment.

Alex Boariu este un tânăr de 20 de ani din Timișoara, dar de un an studiază teatrul la Institute of the Arts of Barcelona.

Reporter: Cine este mai exact Alex?

Alex: Alex este un tânăr artist care a trecut de la matematică, la dans, la scris și acum la actorie.

R: Cum ai reușit să ajungi pe scena Untold alături de Bebe Rexha pentru a face twerk?

Alex: Am deja experiență în ceea ce privește concertele, deoarece întotdeauna vreau să fiu cat mai aproape de artiștii pe care îi admir, să le pot studia fiecare mișcare, gest și expresie. Așa că eram pregătit în fața stadionului cu 5 ore înainte să intre Bebe Rexha, reușind astfel să prind loc în primul rând, strategic în colțul care leagă scena principala de runaway. În rest, am țipat cât am putut să o conving că eu știu cu adevărat să dansez.

R: Ce te-a inspirat să faci twerk pe o scenă atât de mare?

Alex: Nu pot sa zic ca m-a inspirat ceva neapărat să fac twerk pe așa o scenă, însă visez de când sunt mic să fiu pe un stadion plin de așa calibru, așa că am ascultat ce mi s-a cerut și mi-am dat tot sufletul ca și cum ar fi fost concertul meu.

R: Ai avut emoții înainte de a urca pe scenă? Cum ai reușit să le gestionezi?

Alex: Am avut emoții de aproape am leșinat, dar sunt obișnuit cu scena și concursurile încă din copilărie, așa că toată adrenalina aia pe care o simt doar mă încurajează, nu mă blochează.

R: Ce părere au avut prietenii și familia ta despre momentul tău pe scenă cu Bebe Rexha?

Alex: Toată lumea a fost uimită și nu pot să le mulțumesc îndeajuns pentru susținere.

Alex alături de Bebe Rexha/ Foto: arhivă personală

R: Ai avut vreo pregătire specială înainte de a face twerk la Untold?

Alex: Am avut o pregătire specială în dans sportiv, contemporan, street dance…dar nu și în twerk. Restul a fost autenticitate și munca proprie.

R: Cum te-ai simțit după ce momentul tău a luat sfârșit pe scenă?

Alex: Nu mi-am mai simțit nicio parte a corpului și nu puteam să procesez ce tocmai mi s-a întâmplat, dar știam că s-a întâmplat un lucru pe care îl aștept de foarte mult timp.

R: Ai mai participat la evenimente mari și asemănătoare înainte de Untold?

Alex: La festivaluri și concerte, da. La spectacole și demonstrații, da. Dar să fiu norocosul care dansează cu Bebe Rexha pe scenă, nu!

R: Ce înseamnă pentru tine această experiență pe scenă cu o artistă atât de cunoscută?

Alex: Înseamnă un vis împlinit, deoarece sunt pasionat de cultura pop internațională de când mă știu, iar să fiu un invitat care s-a ridicat la măsura așteptărilor este o onoare și sper că și un început.

R: Crezi că momentul tău pe scenă cu Bebe Rexha va fi un punct de cotitură în cariera ta artistică?

Alex: Nu cred că pot să mă pronunț acum deoarece momentul încă este proaspăt, dar la amploarea pe care a luat-o, pot doar să sper. În orice caz, sunt focusat pe cariera mea de actor ca și student la teatru în Barcelona.

R: Care sunt pasiunile tale?

Alex: Pasiunile mele sunt multe, fiind o ființă care nu face nimic fără să fie pasionat și implicat 100%, dar aș putea numi câteva: dansul de orice fel, actoria, scrisul de poezii, cultura pop și k-pop și evident performing arts.

R: Ai un mesaj pentru tinerii din România cărora le este frică să se afirme din cauza „public shaming-ului”?

Alex: Gura lumii vorbește orice ai face și niciodată nu poti mulțumi pe toată, așa că de ce ai încerca? Fii tu, pentru că fiecare dintre noi este unic în felul lui și asta ar trebui să prețuim pe veci.

În final, momentul în care tânărul a făcut twerk la Bebe Rexha la Untold va rămâne în istoria festivalului ca unul dintre cele mai surprinzătoare momente. Alex a dovedit că uneori, cele mai inedite gesturi pot transforma o seară obișnuită într-o experiență extraordinară. Untold a demonstrat încă o dată că este un loc în care muzica și bucuria se îmbină într-un spectacol unic, iar artiștii și fanii se pot conecta într-un mod autentic și plin de emoție.

