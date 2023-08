Record absolut la Untold! Peste 115.000 de fani. Imagine Dragons a făcut istorie în România! FOTO

„Suntem pentru prima dată în România, sunteți un public incredibil! în această seară am primit doar dragoste din partea voastră. Vă mulțumim pentru călătorie”, le-a transmis fanilor Dan Reynolds, vocalul trupei Imagine Dragons.

Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons în mijlocul fanilor pe Cluj Arena. Foto: Untold

A doua zi a călătoriei în lumea Untold a fost o experiență absolut extraordinară pentru cei peste 115.000 de fani entuziaști ai festivalului, veniți din peste 100 de țări din întreaga lume, spun organizatorii Untold într-un comunicat oficial.

Show-ul live al trupei Imagine Dragons, momentul cel mai așteptat al ediției de anul acesta a festivalului Untold, a fost dintr-o altă dimensiune.

Imagine Dragons pe main stage-ul Untold. Foto: Untold

Membrii trupei Imagine Dragons au dat totul pe scenă, iar vocea impresionantă a lui Dan Reynolds a adus emoție și autenticitate fiecărei piese interpretate.

„Radioactive", „Demons", „Enemy”, „Thunder", „Bad Liar”, „Believer”, „Whatever It Takes”, „Bones”, „Natural”, „Follow You” sau „Walking The Wire”, fiecare piesă a adus oamenii împreună , indiferent de vârstă sau cultură, copii, adolescenți, adulți, toată lumea a cântat.

Concertul Imagine Dragons a umplut până la refuz Cluj Arena. Foto: Untold

Zeci de mii de voci s-au alăturat trupei, iar momentul a fost cu adevărat magic.

A fost emoție în public, dar și pe scenă. Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, a fost copleșit de energia fanilor Untold, în fața cărora s-a înclinat: “Vă iubim! Vă mulțumim pentru acest moment și pentru faptul că suntem împreună. Singurul lucru care contează e dragostea, voi ne-ați oferit-o!”

Dan Reynolds, Daniel Platzman, Wayne Sermon și Ben Mckee, membrii trupei Imagine Dragons, au reușit să fie incredibili, iar la finalul show-ului s-au înclinat în fața zecilor de mii de fani ai festivalului.

Cum au fost celelalte concerte

Olly Murs, unul dintre cei mai carismatici artiști din industria muzicală a fost una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii Untold pentru cel de-al optulea capitol al poveștii trăite cu emoție pe Cluj-Arena. Artistul britanic a declarat că este îndrăgostit de magia pe care acest festival reușește să o creeze și a pregătit pentru zecile de mii de fani un concept unic de show live.

Publicul Untold s-a distrat și a cântat toată noaptea. Foto: Untold

Un alt moment care a dus distracția de pe mainstage la un alt nivel a fost set-ul lui Salvatore Ganacci. Un artist nonconformist, suedezul nu a oferit fanilor Untold doar un DJ set, a fost un spectacol vizual, mișcările de dans și glumele lui Ganacci au stârnit hohote de râs. Aflat în turneu de promovare pentru noul album, „Take Me To America”, Salvatore a dansat alături de cei prezenți pe Cluj-Arena și a făcut o baie de mulțime.

Alesso a fost cu mult entuziasm alături de fanii care au dansat pe cele mai cunoscute piese din discografia sa, de la „Calling (Lose My Mind)”, „Under Control”, „If I Lose My Self”, până la ,,When I’m Gone” (feat. Katy Perry) sau „Words” (feat. Zara Larson). DJ-ul suedez a declarat că este emoționat de modul în care a fost primit de fanii Untold, fiind entuziasmat de reacția celor care l-au așteptat și văzut pe mainstage.

Tujamo este unul dintre DJ-ii cu un fanbase uriaș în România, țară în care revine cu mult drag de fiecare data. Carismaticul DJ german a fost primit cu bucurie de fanii UNTOLD care i-au fost alături până la răsarit.

Delia la Untold pe main stage în ziua a doua de festival. Foto: monitorulcj.ro

Experiența Untold a fost completată în mainstage de Justin Jesso și Delia.

Delia pe Cluj Arena în a doua zi de Untold. Foto: monitorulcj.ro

Ce urmează în a treia zi de festival

În această seară, mainstage-ul UNTOLD va fi deschis de B Jones, urmată de WizTheMC, Thievery Corporation, French Montana, Zhu, Eric Prydz, Martin Garrix și DJ Bliss.

Accesul în festival se face începând cu ora 16.

Fanii Untold se pot înregistra pentru ediția 2024 a festivalului site-ul oficial.

