Să ne dăm întâlnire la castel! Electric Castle, festivalul care electrizează Clujul, începe astăzi!

Domeniul Banffy din Bonțida simte deja vibrația pregătirilor pentru festival, cele peste 40 de hectare de teren au fost acoperite de scene, camping, zone de relaxare și de mâncare.

Electric Castle se pregătește de debutul celei de-a 8-a ediții, iar cele 100 de ore de muzică live oferite de artiști veniți din 24 de țări sunt completate de alte zeci de ore de distracție prin surprizele pregătite de organizatori. Peste 250.000 de participanți sunt așteptați la Bonțida între 13 și 17 iulie.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Astăzi, de la ora 12.00, porțile Electric Castle se vor deschide pentru a primi publicul venit de la sute sau chiar mii de kilometri distanță.

Aproape 300 de artiști din 24 de țări, 10 scene, 100 de ore de muzică live – astfel se traduce în cifre experiența muzicală pregătită pentru Electric Castle (EC).

Formula care a adus pentru Electric Castle notorietatea de a fi festivalul din România cu cea mai mare diversitate de stiluri muzicale este păstrată și în acest an, anunță organizatorii.

Rock, metal, pop, indie, hip hop, electro sau trap vor fi aduse de twenty one pilots, Gorillaz, Moderat, Editors, continuate de artiștii români care sunt incluși pe afișul evenimentului.

„Este un line-up construit în jurul diversității, dar și a viziunii noastre de a aduce, la fiecare ediție, nume proaspete, pe care publicul s-a obișnuit să le descopere în Electric Castle”, spune Edmond Lenarth, Head of Booking EC. „Într-un an cu foarte multe schimbări de ultim moment în ceea ce privește datele turneelor și disponibilitatea artiștilor, reușim să oferim complexitate, calitate și plăcerea noilor descoperiri prin artiști relevanți, din zone muzicale diferite.”

Artiști din 24 de țări vin la Bonțida

Din SUA, Marea Britanie, Franța, până în Turcia, Niger, Belarus, trupe sau DJs din 24 de țări vor fi prezenți pe domeniul Banffy, din Bonțida. România ocupă un loc important, cu peste 100 de artiști în program. Pe scena principală sunt programate show-urile Zdob și Zdub, Vița de Vie, Coma, Subcarpați și Delia, în timp ce byron, Robin and the Backstabbers, Șuie Paparude, Dor de Duh, om la lună sau The Mono Jacks sunt „la Hangar”, scena preferată pentru muzică alternativă. Pe lista de (re)descoperit sunt nume precum Cătălina Cara, Balkan Taksim, Simion Bogdan Mihai & Lăutarii de mătase în Backyard, scena amplasată în spațiul unic din apropierea castelului.

O prezență surpriză pe această scenă este Dana Marijuana, care a revenit în industrie după 20 de ani, într-un show marca Discotecă, la care publicul va putea asculta producții pop românești din anii ’60-’90.

Ce surprize ne pregătesc organizatorii?

O călătorie cu balonul, lectura celui mai recent best seller în hamac, o discuție cu oameni ce provoacă status quo-ul sau un film bun vizionat înaintea concertului mult așteptat – lista activităților de zi la Electric Castle este atât de diversă încât alegerile vor fi greu de făcut.

EC Talks by E.ON îi are ca invitați, anul acesta, pe Răzvan Exarhu, Emilia Șercan, Mona Dîrțu și Cristian Lupșa pregătiți să dezbată alături de public teme precum pacea între generații sau relațiile între genuri.

Cele mai spectaculoase poze din festival sunt gata să fie surprinse din baloanele cu aer cald sau din deja emblematica Royal Wheel by Lidl, asta între două reprize de giant jenga, board games sau o competiție de bumping cars. Pentru cei ce caută mai degrabă o stare zen există sesiuni de yoga, ateliere de string art, origami și mandala, și o generoasă bibliotecă atent selectată. Participanții pot chiar încerca să refacă scena din „E.T.” cu ajutorul Flying Bikes, bicicletele ce pot zbura prin simpla pedalare.

Electric Castle, primul festival din Upside Down

Electric Castle este, oficial, primul festival din Upside Down, iar lucruri deloc obișnuite sunt pregătite să se întâmple. „Stranger Things” ajunge la castel iar experiențele AR și zona Arcade pot fi copleșitoare.

Orice festival ar trebui să aibă cel puțin o super petrecere, iar anul acesta, chiar în prima seară, participanții sunt invitați la TikTok Party by BT. În 13 iulie, scena Hangar va găzdui o petrecere realizată în parteneriat cu TikTok România, la care DJ Yoda va mixa hit-urile devenite virale în ultimii ani pe această rețea de socializare.

Cum poți contribui la renovarea castelului Bánffy cu ajutorul reciclării

De la ziduri pe punctul de a se prăbuși, la un castel ce găzduiește constant evenimente, expoziții new media și concerte, castelul Bánffy din Bonțida a trecut, în ultimii ani, printr-o transformare vizibilă pentru toți participanții la Electric Castle.

Parte din această schimbare se datorează și campaniilor de încurajare a colectării selective organizate cu fiecare ediție de festival, care se încheie cu donații pentru renovarea castelului. În 2022, pentru al 4-lea an consecutiv, compania Lidl România contribuie la lucrările de restaurare printr-o acțiune ce se va derula pe toată perioada festivalului.

„Tu reciclează, Lidl donează” reușește să acopere două dintre obiectivele importante urmărite de Electric Castle: limitarea impactului evenimentului asupra mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor, și readucerea castelului Bánffy la strălucirea de odinioară.

Mecanismul este foarte simplu și a intrat, deja, în rutina publicului care are experiența ultimelor ediții. Fiecare PET sau doză de aluminiu colectată în punctele speciale din festival înseamnă 1 leu donat de către Lidl România pentru castel. Aparatele speciale ce preiau ambalajele vor fi amplasate în camping, în zona food court și lângă magazinul amenajat pentru perioada festivalului. Cu ajutorul lor, participanții pot contribui la restaurarea castelului.

Rezultatele campaniilor anterioare s-au tradus în donații de peste 340.000 de lei făcute de Lidl România, din 2019 și până acum, în calitate de partener strategic al Electric Castle. Fondurile au ajuns la Transilvania Trust, fundația care coordonează lucrările de restaurare pentru castelul Bánffy. Din suma totală, 100.000 de lei au fost donați de către retailer în 2020, anul în care festivalul a fost amânat din cauza contextului pandemic.

Cu fonduri oferite de către companie, școala din comună a beneficiat de renovare, iar copiii din familiile vulnerabile au avut acces an de an la programe dedicate de educație, implementate de Fundația Comunitară Cluj. În 2017, compania a investit peste 300.000 de lei în modernizarea școlii din Bonțida, iar începând cu 2019, Lidl și World Vision România extind în fiecare an programul „Pâine și Mâine” pentru sprijinirea educației copiilor cu risc de abandon școlar. Programul are ca scop principal atragerea copiilor la școală prin oferirea unei mese calde chiar în cadrul unității de învățământ. Totodată, pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, după terminarea orelor de curs, cei mici se bucură și de un program after school.

Fără mașină la festival!

Organizatorii au pregătit un scurt ghid care să îi ajute să parcurgă cât mai rapid toți pașii de acces și să se concentreze doar pe distracție.

Cum ajungi la festival?

Cât mai puține mașini, cât mai mulți participanți în trenurile sau autobuzele speciale. Organizatorii îndeamnă participanții să folosească liniile create pe perioada evenimentului, pentru a evita formarea aglomerației într-un trafic deja problematic. Cei care aleg trenul, au la dispoziție curse dedicate Cluj- Napoca-Jucu combinate cu servicii de shuttle până la castel sau pot opta pentru trenurile regulate din orarul CFR, care vor opri în gara Bonțida. Autobuzele EC circulă non-stop, atât ziua, cât și noaptea, cu plecări din Cluj-Napoca (Iulius Mall, Expo Transilvania) și Bonțida, și includ opțiune de priority, pentru cei care nu vor să aștepte. Pentru autoturisme, organizatorii au creat parcări în zona festivalul, dar se recomandă cumpărarea biletului pentru acces în avans, locurile fiind limitate.

Cum intri în festival?

Pentru a-și asigura un acces rapid, cu minime proceduri, festivalierii pot deja să își preschimbe biletele în brățară de acces în punctele deschise în București (AFI Cotroceni și Băneasa Shopping City), sau în Cluj-Napoca (Iulius Mall). Aceste puncte vor rămâne deschise până în prima zi de festival, iar ulterior procedura va putea fi efectuată doar la intrarea în festival.

Cum plătești în festival?

Experiența EC este 100% cashless. Alimentarea brățării se poate face online, în contul de utilizator creat pe electriccastle.ro, dar și la fața locului, la ghișeele dedicate, cu cash sau cu card.

Ce poți să aduci cu tine la EC? Verifică lista cu atenție!

Organizatorii au pregătit, inclusiv în camping, tot ce e necesar pentru ca grijile zilnice să fie minime. Publicul are acces la supermarket, la zonă de restaurante care include o ofertă extrem de generoasă sau zona de grill pentru cei care vor să fie propriii chefs.

Cei care, totuși, vor să vină cu provizii de acasă o pot face doar dacă sunt cazați în zona de camping, unde accesul cu apă, mâncare și conserve este permis atât timp cât nu sunt ambalate în recipiente de sticlă.

Aparate foto &video, laptopuri, medicamente cu prescripție și maximum 3 fără prescripție, steaguri & selfie sticks și apă în bidoane de plastic sigilate, sunt acceptate la accesul în festival și camping.

Nu pot fi aduse în nicio zonă din festival: droguri, cuțite și bricege, arme, explozibil, orice obiect care este fabricat sau conține sticlă, alcool, animale, biciclete, skate-uri, umbrele, instrumente muzicale, graffiti, stickere, materiale publicitate, mobilier de grădină, sisteme audio, drone.

Ultimele bilete pentru ediția a 8-a sunt disponibile pe www.electriccastle.ro, fără a exista însă posibilitatea de cazare în camping, toate opțiunile fiind epuizate.

Deftones și-a anulat concertul de la Electric Castle

Trupa Deftones și-a anulat concertele din România și Polonia din această vară. Line-up-ul festivalului Electric Castle a devenit mai gol fără faimoasa trupă.

„Din păcate, spectacolele noastre din România și Polonia s-au dovedit imposibil de desfășurat din cauza unor probleme de logistică în afara controlului nostru. Ne pare rău că nu putem să fim acolo de această dată, dar ne vom întoarce. Vă rog să contactați punctul dumneavoastră de achiziție (al biletelor) pentru rambursări”, a anunțat trupa pe rețelele de socializare.

Electric Castle și-a lansat propria colecție de haine

Electric Castle marchează o nouă premieră pe piața evenimentelor din România, devenind primul festival care îți lansează propria colecție de fashion.

Proiectul a fost gândit pentru a da șansa studenților Universității de Arte și Design din Cluj să aibă acces la întreg procesul de dezvoltare și lansare a unei linii de fashion, iar rezultatul a fost primit cu foarte mult entuziasm de publicul prezent la Romanian Fashion Week.

Cum va fi vremea?

Cu toții știm că Electric Castle este singurul festival unde ploaia a devenit marcă înregistrată! Aproape în fiecare an, o dată cu începerea festivalului, ploaia își făcea și ea apariția. Anul acesta s-ar părea că lucrurile vor sta diferit. Potrivit meteorologilor, astăzi vor fi 27 de grade și șanse foarte slabe de ploi, joi și vineri termometrele vor urca la 31 de grade Celsius, fără niciun nor pe cer, iar sâmbătă și duminică vor fi 29, respectiv 26 de grade Celsius și 15% șanse de ploaie pentru ziua de sâmbătă.

Lucrările pe șantierul din Bonțida au durat săptămâni întregi, anul acesta festivalul având o suprafață de 400.000 de metri pătrați, echivalentul a 61 de terenuri de fotbal, cu 70.000 mai mult față de ediția a șaptea.

CITEȘTE ȘI: