Maria de Medeiros, între pasiunea pentru cinematografia românească și filmările alături de Bruce Willis și Quentin Tarantino

Maria de Medeiros, care a jucat alături de Bruce Willis în capodopera cult „Pulp Fiction”, se declară o susținătoare a cinematografiei românești și a regizorilor Cristi Mungiu și Radu Jude. La TIFF, actrița a povestit despre geniul lui Quentin Tarantino, pasiunea pentru film, teatru și muzică, dar și despre marele Bruce Willis.

Cunoscută publicului pentru rolul memorabil din „Pulp Fiction”, regizat de Quentin Tarantino, artista va fi omagiată la TIFF, unde va primi Trofeul Transilvania pentru Contribuția specială adusă cinematografiei mondiale| Foto: Roxana CIOBANU – monitorulcj.ro

Prezentă la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, unde va primi Trofeul Transilvania pentru Contribuția specială adusă cinematografiei mondiale, Mariei de Medeiros spune că are nevoie de muzică în fiecare dimineață, a refuzat roluri din cauza nudității și este de părere că tinerele actrițe sunt o pradă sigură în industria cinematografică.

Maria de Medeiros, actriță, regizoare și cântăreață, a povestit la Cluj-Napoca despre rolurile sale și despre actorie | Foto: Roxana CIOBANU – monitorulcj.ro

„Am învățat la Viena, în Austria, nu foarte departe de aici. Tatăl meu este compozitor și un pianist. Așa că mă trezeam în fiecare dimineață pentru a studia pianul. De acea am nevoie să aud muzică în fiecare dimineață. Apartamentul a fost întotdeauna plin cu artisti din toată lumea, pianisti. Îmi amintesc o mulțime de pianisti iranieni foarte buni, din Armenia sau Brazilia, din toată lumea. Nu doar pentru că tata era profesor, erau prietenii lui. A fost și mentorul unora. Am fost foarte norocoasă. Într-o dimineață ne-am văzut părinții sărind cu mâinile în aer. Erau fericiți. A fost foarte extraordinar. Am simțit că a fost ceva foarte important. De fapt, a fost Revoluția portugheză. A fost dictatura cea mai lungă din Europa. A fost o dictatură fascistă. Ca și în România, dar nu cu atâta violență. Dar chiar mi-a marcat copilăria. Apoi, am revenit în Portugalia. Și pot spune că din copilărie și până în adolescență am avut acest incredibil privilegiu să fiu aproape de construcția democrației în Portugalia. Da, cred că am avut o copilărie fericită”, a spus actrița.

Primul film, la 15 ani

„Am simțit că eram menită să lucrez ca artist. La 15 ani, un regizor cult din Portugalia, prieten cu mama mea, a decis să mă ia ca actriță de cinema. A fost o aventură cu totul nouă pentru mine. Și am descoperit cinema-ul ca cel mai frumos lucru posibil. Știți? Totul era posibil în cinema.

Maria de Medeiros este una dintre cele mai rafinate prezențe ale cinematografiei europene | Foto: Roxana CIOBANU – monitorulcj.ro

Și am fost fascinată de actorie, dar, imediat, am fost fascinată și de partea nevăzută din spatele camerei. Toate aspecturile tehnice din cinema.

Când directorul spune «acțiune» toate urechiile sunt așa. Și toată lumea este atentă la ceva. Știi? Noi suntem atenti la textul nostru. Toată atenția adusă în mod colectiv la ceva complet magic. Dar așa a început. La început, a fost ca un joc. Și sper să rămână așa. La 18 ani m-am mutat la Paris să studies filosofia. Am avut un prieten foarte bun care era un director foarte bun și el era la filosofie cu mine. Acolo, cele mai bune școli sunt cele publice și era foarte greu să intri, era o competiție, trebuia să te pregătești. Și el a zis «nu, trebuie să încercăm la teatru». Așa că m-am luat acolo, nu am fost pregătită, dar am dat examen și am intrat. Și am înțeles atunci că ceva, din nou, se întâmpla în viața mea. A însemnat așa un privilegiu să merg la o școală de teatru. Ziua învățam, iar noaptea jucam”, a adăugat ea.

Întâlnirea cu Quentin Tarantino

L-a întâlnit pe Quentin Tarantino la un festival de film Avignon, unde regizorul își prezenta primul său film.

„Apare acest bărbat incredibil, foarte drăguț, super inteligent, strălucitor, ne-a făcut pe toți să râdem și așa ne-am întâlnit. Apoi, ne-am întâlnit din nou într-un festival mult mai mare în São Paulo, în Brazilia. Cum am primit invitația să joc în «Pulp Fiction»? Când l-am cunoscut pe Quentin, el tocmai făcea primele excursii în Europa. Și redescoperea Europa. De acea în «Pulp Fiction» există discuțiile alea despre numele hamburgerilor în diferite țări. Cred că în Pulp Fiction a si scris primele impresii despre Europa. Apoi am citit scenariul și a fost ceva extraordinar. A fost un scenariu foarte gros, foarte literar.

Îmi amintesc distinctiv că am vrut să joc în acel film. Nu știu cine va vedea acest lucru, pentru că urma să fie atât de diferit. Ceea ce mi-a confirmat că este un geniu, mi-a demonstrat că poți face ceva așa de personal, de îndrăzneț, așa diferit și să ai lumea la picioare. Pentru că era un scenariu care era împotriva tuturor regulilor de la Hollywood.

Quentin era tare precis, spunea că trebuia să repetăm toate scenele, trebuia să joci cu obiectele, cu spațiul. Trebuia să integrezi toate aceste lucruri. Scenele sunt foarte lungi și foarte bine scrise. Nu poți îmbunătăți textul lui Quentin Tarantino, pentru că nu poți să-l faci mai bine decât el”, a rememorat actrița.

Public numeros la masterclass-ul susținut de Maria de Medeiros la TIFF | Foto: Roxana CIOBANU – monitorulcj.ro

A refuzat roluri din cauza nudității

Întrebată dacă a refuzat vreun rol din cauza nudității, actrița a spus: „Da, cred că am fost destul de norocoasă. Am lucrat mult și cu regizoare. De obicei, da, există un respect mai mare pentru drepturile femeilor, dar, bineînțeles, cred că s-a făcut o îmbunătățire uriașă în ceea ce privește tinerele actrițe și corpurile femeilor, pentru că, desigur, a existat un abuz față de actrițele foarte tinere. Și ești foarte vulnerabilă când ești o persoană tânără care începe în cinematografie și îți începi cariera, ești prada perfectă”.

Regizorii români preferați: Cristi Mungiu și Radu Jude

Maria de Medeiros a spus că apreciază cinematografia românească și regizorii de aici.

„O apreciez foarte mult, mi-aș dori să văd mai mult. Am fost în juriu la Cannes în anul în care Cristi Mungiu a câștigat Palme d'Or. Așa că am fost cu adevărat foarte impresionați de acel film. Radu Jude e fantastic. De obicei, sunt foarte curioasă și îmi place foarte mult cinematografia românească. Am văzut și «Anul Nou care n-a fost» (regizor Bogdan Mureșanu – n.r.), este foarte interesant”, a mai spus actrița.

Un sfat pentru tinerii care vor să aibă o carieră în actorie

„Aceasta este o întrebare foarte dificilă. Cred că este foarte util să studiezi, pur și simplu pentru că studiul este distractiv și îți oferă cu adevărat o bază. De fapt, să faci o carieră presupune un studiu constant. Fiecare proiect este o provocare diferită și înveți ceva. Pentru mine, studiul a fost extrem de important. Am început să fac cinema înainte de a studia. E plăcut să faci teatru, pentru că acolo înveți să lucrezi cu întregul tău instrument. Deci acesta ar fi sfatul meu, dar apoi poți avea cariere foarte tipice care se dezvoltă în moduri diferite. Pare o întrebare simplă, dar este una dintre cele mai dificile, ce sfat să dai. Urmărește filme, este important, filme diferite.

Există multe școli și sunt valide. Nu cred, de exemplu, în studioul actoricesc total, dar iau lucruri din studioul actoricesc, iau lucruri din teatru. Uneori suntem similari cu personajul, alteori suntem foarte diferiți. Mica mea poveste pe care mi-o spun este că mă văd ca un apartament gol sau un spațiu gol pe care îl creezi în tine, astfel încât personajul vine cumva și îl locuiește. Pentru a construi un personaj există o muncă conștientă asupra lui, în sensul că citești, exersezi în corpul tău, faci cercetări și încerci să afli cât mai multe despre personaj. Dar și partea inconștientă este foarte importantă. Există o parte a intuiției pe care trebuie să o respecți. Există o parte care îți scapă și pe care trebuie să o respecți pentru că asta o face reală. Pentru că în viața reală nu cunoaștem niciodată complet pe nimeni. Nu te cunoști niciodată complet pe tine însuți. Există o parte de mister în toți oamenii apropiați și în personaje. Pentru ca acestea să fie adevărate, trebuie să respecți acea parte de mister pe care o au și ele”, a completat actrița.

Publicul TIFF la întâlnirea cu actrița Maria de Medeiros | Foto: Roxana CIOBANU – monitorulcj.ro

Muzica și jocul alături de Bruce Willis

„Muzica este importantă pentru mine, dar nu ar trebui să inducă un sentiment. Muzica mă ajută să gândesc, dar, știi, nu aș folosi niciodată muzica ca instrument actoricesc pentru a ajunge la sentimente sau ceva de genul ăsta. Nu aș crede că este util, dar îmi place, știi, și am fost foarte norocoasă că, în calitate de actriță, oamenii mă roagă adesea să cânt și să dansez, și asta e super tare. Bruce Willis a fost unul dintre cei mai dulci și amabili colegi. «Pulp Fiction» a fost primul film pe care l-am filmat în Los Angeles și Bruce a fost extrem de drăguț, generos. Am repetat replicile, râdeam tot timpul, Quentin venea tot timpul cu noi replici, cu observații, câteodată noi eram publicul și Quentin actorul”, a mai adăugat ea.

Cine este Maria de Medeiros

Actriță, regizoare și cântăreață, Maria de Medeiros este una dintre cele mai versatile și rafinate prezențe ale cinematografiei europene și una dintre cele mai importante actrițe portugheze ale generației sale.

Cariera Mariei de Medeiros este marcată de o eleganță aparte și o profundă implicare în proiecte cinematografice de autor. A cucerit publicul și critica deopotrivă prin rolul Fabienne, iubita visătoare și tandră a lui Butch (Bruce Willis) în capodopera cult Pulp Fiction (1994), o apariție emblematică într-un film care a redefinit cinemaul independent american. Schimbul de replici „Cine e Zed? Zed e mort” a intrat rapid în cultura pop.

Un alt rol esențial în filmografia sa este cel al scriitoarei Anaïs Nin în „Henry & June” (1990), regizat de Philip Kaufman. Interpretarea Mariei de Medeiros a fost elogiată pentru finețea și sensibilitatea cu care a dat viață unei figuri complexe, într-o poveste despre iubire, sexualitate și creație artistică.

Distinsă cu Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Veneția în 1994 pentru „Two Brothers, My Sister”, artista portugheză are o filmografie remarcabilă, cu peste 100 de titluri. A lucrat cu regizori precum João César Monteiro (în filmul căruia, Silvestre, a debutat la 15 ani), Chantal Akerman, Susanne Schiffman, Manoel de Oliveira, Istvan Szabo, Bigas Luna, Abel Ferrara, Antonietta de Lillo, Isabel Coixet și Guy Maddin, și a apărut în filme alături de Mark Ruffalo, Isabella Rossellini sau Charlotte Rampling. Are un parcurs important și în teatru, încă de la debut.

Cele mai recente filme în care joacă au fost prezentate în 2025 la Berlinală („Reflet dans un diamant mort”, r. Hélène Cattet, Bruno Forzani) și la Cannes („Le Roi Soleil”, r. Vincent Maël Cardona, Ange, r. Tony Gatlif).

Dincolo de cariera actoricească, Maria de Medeiros este și o regizoare apreciată. A debutat în regie cu „Capitães de Abril” (2000), un film despre Revoluția Garoafelor din Portugalia, selectat în secțiunea Un Certain Regard la Cannes. A fost președinta juriului Camera d’Or de la Cannes în 2001.

Artista este activă și în muzică, cu trei albume de studio care reflectă pasiunea ei pentru jazz, fado și chanson française.

