Criticul de film Irina Margareta Nistor, despre „Kontinetal'25”, filmat la Cluj: „Filmul lui Radu Jude o să ia sigur ceva la Berlinală”

Filmul „Kontinental '25”, regizat și scris de Radu Jude, reprezintă România la cea de-a 75-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Criticul de film Irina Margareta Nistor, a declarat că filmul are șanse mari să obțină un premiu.

Realizat integral cu telefonul mobil, a avut premiera mondială miercuri, 19 februarie, la Berlinale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Irina Margareta Nistor a subliniat originalitatea și curajul lui Radu Jude de a realiza un film cu mijloace tehnice minimaliste, folosind un telefon mobil, ceea ce conferă producției o notă de autenticitate și prospețime. Ea a apreciat interpretarea actriței Eszter Tompa în rolul principal, evidențiind profunzimea și complexitatea personajului său.

Criticul de film consideră că „Kontinental '25” abordează teme actuale și relevante, precum criza morală și responsabilitatea individuală, aspecte care ar putea rezona puternic cu juriul și publicul Berlinalei. În opinia sa, filmul are mari șanse să obțină un premiu important la această ediție a festivalului.

„Este un film realizat realmente cu telefonul mobil, dar cu unul foarte modern și care nu îți dă impresia că filmezi totul din mână (…) Acțiunea se întâmplă într-un Cluj în care consider că clujenii nu vor fi tocmai încântați să-l descopere așa pentru că iese la iveală tot ce este mai urât, dar lumea se distrează la acest film. Avem de toate (…) Filmul lui Radu Jude o să ia sigur ceva la Berlinală”, a declarat Margareta Nistor la GSP Cultural.

Despre filmul „Kontinental '25”

„Kontinental '25” este bazat pe un articol de presă despre o femeie executor judecătoresc care se simte vinovată pentru că a evacuat un bărbat fără adăpost dintr-un subsol pe care-l ocupase. La scurt timp după ce a aflat că urmează să fie evacuat, bărbatul se sinucide, declanșând criza morală a protagonistei.

Filmul se concentrează asupra crizei morale prin care trece executoarea judecătorească, interpretată de actrița româncă Eszter Tompa, după acest incident.

„Kontinental '25” este unul dintre cele 19 filme intrate în competiția pentru Ursul de Aur din acest an. Printre producțiile competitoare se numără „Blue Moon”, al regizorului american Richard Linklater, și „What Does that Nature Say to You”, film al sud-coreeanului Hong Sangsoo.

