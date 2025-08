CFR a deturnat un jucător care trebuia să ajungă la Petrolul de la FCSB!

Ovidiu Perianu (23 de ani) s-a despărțit de FCSB și a bătut palma cu CFR Cluj, rivala la titlu a roș-albaștrilor.

Perianu a revenit în această vară la FCSB după împrumutul la Unirea Slobozia | Foto: FCSB Facebook

Gruparea ardeleană transferă, în cele din urmă, un jucător de la echipa patronată de Gigi Becali. Dacă cu primii doi, Marius Ștefănescu și Malcom Edjouma, nu s-a ajuns la o înțelegere, a treia variantă a fost cu noroc pentru clujeni.

Din informațiile publicate pe Facebook de jurnalistul Emanuel Roșu, mijlocașul va ajunge la Cluj din postura de jucător liber de contract și va semna o înțelegere valabilă pe 3 ani, timp în care va câștiga 10.000 euro în fiecare lună.

Perianu trebuia să ajungă la Petrolul în locul lui Tidiane Keita, alt jucător transferat de CFR în ultimele zile. Totuși, se pare că ardelenii au deturnat mutarea și se vor baza pe serviciile mijlocașului care a mai evoluat pentru FC Botoșani, Chindia, Universitatea Cluj, Gloria Buzău și Unirea Slobozia.

A intrat în dizgrația lui Becali

Ultima apariție a lui Perianu în tricoul celor de la FCSB a fost în prima manșă de la dubla cu Shkendija, pierdută de roș-albaștrii cu 0-1. Perianu a intrat pe teren în locul lui Adrian Șut, iar gazdele au marcat două doar două minute.

La finalul meciului, finanțatorul echipei, Gigi Becali, l-a anunțat că nu se va mai baza pe serviciile lui.

„Bine că am tras niște concluzii. Sunt niște concluzii. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Cică e bine la antrenamente, dar nu are ce să caute la echipa asta.

Perianu și Ștefănescu nu au ce căuta la echipa asta. Mâine, ordinul meu este ca Edjouma și Băluță să fie înapoi la echipă și ies Perianu și Ștefănescu. Gata, iese de pe toate listele Perianu, că ține locul acolo, aiurea”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport Special.

