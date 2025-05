Concluzii la finalul Transilvania Tattoo Expo Sibiu 2025, prima convenție internațională a tatuatorilor care a avut loc în România

La ediția cu numărul 13 a Transilvania Tattoo Expo au fost invitați atât artiști expozanți, cât și iubitori de tatuaje din toate colțurile lumii.

Concluzii la finalul ediției 13 a Transilvania Tattoo Expo Sibiu 2025, prima convenție internațională a tatuatorilor care a avut loc în România | Foto: organizatori

Au mai fost invitați 4 artiști din USA, două artiste din Danemarca practicante ale tehnicii de tatuare specific vikingă veche de peste 1.000 de ani, artiști europeni renumiți și nu în ultimul rând, elita tatuatorilor din România, printre care John Max din București, Robert Trufeanu din Pitești și Andrei Florea din București.

Cine a luat marele premiu?

Marele premiu al evenimentului din acest an „Best Tattoo Of the Show” a fost câștigat de către un artist român, Beni Lucian, de la studioul Legend Tattoo din București, trofeul fiind realizat de către faimosul bijutier Simone El Rana din Florența.

La ediția cu numărul 13 a Transilvania Tattoo Expo au fost invitați, atât artiști expozanți, în aceeași măsura cât și iubitori de tatuaje din toate colțurile lumii | Foto: organizatori

„Am avut plăcerea să avem o invitată specială în persoana Roxanei Stăncescu, de profesie arheolog la Muzeul civilizației dacice și romane din Deva care a expus o Prezentare despre istoria tatuajului, de la începuturi, din perioada preistorică (paleolitic, neolitic, epoca bronzului), trecând apoi prin toate epocile de evoluție umană (antichitate, ev mediu, epocă modernă și contemporană), cu imagini ale descoperirilor arheologice ce atestă practica tatuării încă din cele mai vechi timpuri, cu referire la spațiul european și cel românesc. Video ale reconstituirilor 3D ale mumiilor Ötzi, The IceMan (epoca bronzului, mil. IV B.C.) și IceMaiden de la Ukok, Munții Altai (civilizația scitică, sec.VII B.C.), cele mai cunoscute dovezi al faptului că omul se tatua de mii de ani, cu diverse scopuri. Prezentări ale unor unelte de tatuat și pigmenți preistorici, realizate prin arheologie experimentală, explicarea tehnicilor folosite atunci și de-a lungul perioadei până la apariția mașinii electrice de tatuaj.



Imagini ale tatuajelor, din cele mai vechi timpuri până azi, cu explicații ale semnificației acestora, de la cele preistorice, la cele medievale, moderne și contemporane din care se va putea observa clar cum a evoluat tatuajul si cum caracterul și semnificația lui au fost strâns legate de contextele sociale”, a declarat Ovidiu Popârțan, organizatorul evenimentului

De asemenea, în cadrul evenimentului s-a realizat de către un grup de pictori coordonat de către artistul clujean Marius Jucan o pictură de mari proportii 4m/2m, reprezentând legenda lui Mihnea Voda, unicul fiu al lui Vlad Țepeș, înmormântat în Catedrala din Piața Huet. Pictura a fost realizată live în 4 zile.

Marius Jucan, artist tatuator din Cluj, promovează în premieră cu artiștii de la Transilvania Tattoo Expo povestea lui Vlad Țepeș și a fiului său | Foto: organizatori

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: