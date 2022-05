U-BT Cluj, în semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin: „A fost un meci foarte greu, știam că așa va fi”

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat, vineri, în semifinalele Ligii Naţionale de baschet masculin, după victoria obţinută în deplasare contra CSU Sibiu.

U-BT Cluj a câștigat și meciul doi al seriei cu CSU Sibiu/ FOTO: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj a câștigat și meciul doi al seriei cu CSU Sibiu, impunându-se cu scorul 86-81 în Sala Transilvania din Sibiu.

Patrick Neal Richard, cu 20 puncte şi 6 recuperări, a fost artizanul victoriei. MVP-ul sibienilor a fost Monyea Durrell Pratt, cu 19 p, 4 rec, 5 pase decisive.

În semifinale, U-Banca Transilvania va da piept cu învingătoarea seriei dintre FC Argeș Pitești și SCM U Craiova. Decisivul se va desfășura luni.

„A fost un meci foarte greu, știam că așa va fi. Nu este ușor de câștigat la Sibiu când e plină sala. Am început mai bine partida, dar în sfertul al doilea ne-am pierdut concentrarea și nu am mai executat fază de fază ceea ce trebuia să executăm.

La fel s-a întâmplat și în sfertul trei, au avut și un avans de 12 puncte, dar am arătat că suntem o echipă care nu cedează. Am avut o apărare precisă și agresivă, am revenit în meci. Ne bucurăm că am învins și că mergem mai departe. Așteptăm să vedem din cealaltă serie cine va fi adversarul. Vom avea puțină odihnă, apoi vom începe să pregătim semifinalele”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

Pe lângă U-BT Cluj și CSO Voluntari s-a calificat în semifinalele Ligii Naționale, după meciul de vineri disputat cu SCM Timișoara.

