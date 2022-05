Neluțu Varga, investiții impresionante la CFR Cluj: „În primul an a băgat 18 milioane, banii jos”

CFR Cluj a redevenit o forță a fotbalului românesc în ultimii ani, iar unul dintre factori este Neluțu Varga.

Florin Prunea, fostul mare internațional român, a dezvăluit într-un interviu acordat pentru ProSport sumele investite de actualul patron de la CFR Cluj. Conform spuselor fostului goal-keeper, Varga ar investi aproximativ 20 de milioane de euro în clubul din Gruia.

„M-am întâlnit în avion cu Neluțu Varga și am avut șansa să stau lângă dânsul. Dacă știi câți bani a investit omul ăsta la Cluj, îți pui ștreangul de gât. Incredibil! Nu am ok-ul ca să o spun, dar nu pot să cred… Ca să îți faci o socoteală așa, numai în primul an de insolvență, 18 milioane, banii jos. Opt milioane insolvența cu zece milioane bugetul pe primul an. Și după aceea, sigur că au venit încasări, dar mici, 3-4 milioane. Cu un buget de 20 de milioane în fiecare an, fă o socoteală ce sume se investesc la CFR Cluj”, a spus Florin Prunea, la ProSport Live.

CFR Cluj, impecabilă sunt conducerea lui Varga

Neluțu Varga este omul care a achiziționat CFR Cluj de la Arpad Paszkany. Omul de afaceri din Cluj-Napoca a reușit să readucă echipa din Gruia în fruntea fotbalului românesc.

De la venirea lui Varga, petrecută în urmă cu mai bine de 4 ani, CFR Cluj a reușit să câștige patru titluri consecutive în Liga 1. Formația din Gruia a transferat fotbaliști importanți în momentul în care echipa a fost preluată de Neluțu Varga și a început o adevărată hegemonie.

Pe lângă titlurile din Liga 1, CFR Cluj a reușit o calificare nesperată în fazele eliminatorii din Europa League, acolo unde a pierdut cu greu în fața celor de la Sevilla. Cu toate astea, marele vis al lui Neluțu Varga rămâne accederea în grupele UEFA Champions League.

