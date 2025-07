Dan Petrescu, disperat înainte de meciul cu Argeș Pitești: „O să ajung să joc eu!”

CFR Cluj se pregătește de un nou meci important în Superligă, împotriva formației Argeș Pitești, programat duminică, de la ora 18:30. În conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Dan Petrescu a avut un discurs plin de nemulțumiri, plângându-se de programul infernal și de pierderile majore din lot.

Dan Petrescu, disperat înainte de meciul cu Argeș Pitești|Foto: CFR 1907 Official - YouTube

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme de lot înaintea partidei cu FC Argeș, programată duminică, 27 iulie, de la ora 18:30.

Antrenorul Dan Petrescu a susținut o conferință de presă tensionată, în care a tras un semnal de alarmă cu privire la starea echipei sale, aflată într-o criză de efectiv și de energie.

„Nu avem jumătate de zi liberă. E prea mult!” – a fost una dintre remarcile tăioase ale lui Petrescu, care a evidențiat uzura fizică a jucătorilor și imposibilitatea de a menține un ritm competitiv, în condițiile în care CFR joacă la fiecare trei zile, atât în campionat, cât și în cupele europene.

Pierderi grele în lot

Cea mai dureroasă veste anunțată de tehnicianul clujenilor a fost absența pe termen lung a doi jucători de bază: mijlocașul defensiv Karlo Muhar și atacantul Mohammed Kamara. Ambii s-au accidentat în meciurile din Europa League, iar diagnosticele sunt sumbre: probleme grave la genunchi, cu perioade de indisponibilitate estimate între 3 și 4 luni.

„Am pierdut deja doi jucători pentru tot sezonul, aproape cei mai buni, Muhar și Kamara. Postolachi accidentat, Emerllahu accidentați, Simao la fel, ce să mai zic? O să ajung să joc eu cu Hoban, cred. Spectatorii au pretenții, vor să jucăm nu știu cum, să facem nu știu ce. E clar că o să schimb toată echipa, n-au cum să joace la 2 zile.

Sunt foarte îngrijorat, dar sunt convins că cei de la Argeș s-au pregătit excelent. Nu știu cum au pierdut primele două meciuri, pentru că au fost mai buni decât Rapid și Craiova. Trebuie să avem noroc mâine mult, să fie o zi în care toți jucătorii fac cel mai bun meci al sezonului de până acum și să câștigăm.

Dar sunt mari probleme de lot, iar eu sunt îngrijorat. Nu putem schimba nimic. Încă mai putem face transferuri, dar n-avem cum să-i înlocuim pe cei doi jucători.

Emerllahu cred că mai are două săptămâni. Mai avem un singur închizător. Situația mea e foarte grea. Am avut rezultate pozitive, dar nu știu ce va fi, începând de mâine.

Chiar sper ca publicul să aibă puțină răbdare, să fie alături de jucători. Vor fi copii, debutanți, să înțeleagă că nu e ușor. Dacă și ei încep să facă ce au făcut la meciul cu Slobozia, ne va fi foarte greu. O spun indiferent de consecințe. Dacă vin să ne certe nu ne ajută, nu cred că va fi bine.

La Muhar unii zic că va sta 3 luni, alții 4. Pentru mine e pierdut sezonul ăsta. Cum mai reintră în formă? Pentru mine e pierdut. S-a rupt ceva acolo, la genunchi, ca și la Kamara.

Nu înțeleg ce are, că nu mă pricep la medicină. Când mi se spune 2-3 luni, pentru mine vor fi scoși din listă amândoi și trebuie să căutăm alți jucători”, a adăugat Dan Petrescu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: