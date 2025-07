Veteranul lui CFR știe planul calificării:„Dacă reușim la fel, ne vom califica!”

CFR Cluj a remizat în deplasarea de la Lugano, scor 0-0, în prima manșă din turul 2 preliminar Europa League.

Mario Camora este cel mai vechi jucător din lotul lui CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii puteau deschide scorul după doar 11 minute. Karlo Muhar, mijlocașul revenit la echipă în această vară, a ratat penalty-ul obținut de Louis Munteanu.

Chiar și așa, Mario Camora (38 de ani) este încrezător după meciul din Elveția. Căpitanul formației din Gruia crede că jocul tactic impus de Dan Petrescu a fost motivul pentru care ardelenii le-au pus atât de multe dificultăți adversarilor.

„Am făcut un joc tactic foarte bun. Știam că adversarul ne va crea dificultăți, dar tactic am fost foarte bine. Din păcate, nu am reușit să marcăm din acel penalty, se întâmplă, trebuie să mergem mai departe.

Mai avem 90 de minute, iar dacă reușim să stăm la fel tactic, dacă din ocaziile ce le-am avut azi vom da măcar un gol, ne vom califica. Un rezultat pozitiv, un teren total diferit. Per total, echipa a făcut un meci bun.

La retur, din maxim două oportunități, trebuie să marcăm măcar un gol. Trebuie să ne apărăm la fel de bine, acest meci ne dă încredere că se poate. Sper să vină cât mai mulți suporteri alături de noi, să ne ajute și împreună să ne calificăm mai departe”, a declarat veteranul formației din Gruia la finalul meciului pentru site-ul clubului.

Returul dintre CFR și Lugano este programat joia viitoare, la Cluj. Câștigătoarea acestei „duble” va da piept cu echipa învingătoare dintre Sporting Braga (Portugalia) și Levski Sofia (Bulgaria). În manșa tur, și cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0.

