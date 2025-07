Masterclass cu Carles Coto la Alba. Filosofia „La Masia” adusă tinerilor fotbaliști români.

Pe terenul de fotbal din Drâmbar, Alba, liniștea verii este spartă de indicații clare, mingi bine plasate și aplauze. Nu e un antrenament obișnuit. În fața copiilor de la Optimum GT Alba Iulia, se afla Carles Coto, fost jucător crescut la celebra academie La Masia și actual coordonator al Academiei Magic10. Pe lângă copiii din județul Alba, au mai participat și copii din județele Cluj, Timiș și Sibiu.

În fața copiilor de la Optimum GT Alba Iulia, se afla Carles Coto, fost jucător crescut la celebra academie La Masia | Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

Timp de 5 zile, fotbaliști cu vârste cuprinse între 7-16 ani, au avut parte de un masterclass inedit alături de fostul jucător al celor de la FC Barcelona, Carles Coto.

Timp de 5 zile, fotbaliști au avut parte de un masterclass inedit alături de fostul jucător al celor de la FC Barcelona, Carles Coto. | Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

Copiii ascultă cu atenție indicațiile lui Coto. | Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

Spaniolul le-a împărtășit din filosofia unui fotbal construit pe rigoare, creativitate și muncă zilnică. Ulterior, am aflat de la el că a pus accentul pe exerciții tehnice, simulări de joc și discuții deschise despre ce înseamnă să crești cu mingea la picior într-un sistem profesionist.

Nu doar micii fotbaliști au avut ocazia de a sta în jurul fostului jucător crescut în academia La Masia. Adrian Roman, antrenorul echipei Optimum GT, a luat parte la acest masterclass și a ascultat cu vigilență indicațiile lui Coto și a coorodonat alături de acesta antrenamentele desfășurate pe parcursul săptămânii.

Carles Coto, despre Magic10 și copiii din România

La finalul unei zile pline de antrenament, Coto a acceptat să ne divulge câteva detalii despre venirea sa pe pământ românesc sau cum i se par tinerii pe care i-a întâlnit aici. Am vorbit cu el despre scopul Academiei Magic10 și cum consideră că poate ajuta tinerii fotbaliști prin acest proiect.

Coto a acceptat să ne divulge câteva detalii despre venirea sa. | Foto: Colaj monitorulcj.ro

„Am înființat această academie în urmă cu patru ani. Metodologia noastră se bazează pe dezvoltarea jucătorilor și pe transmiterea a ceea ce eu și partenerul meu, Jeffrey, am învățat în Barcelona, acolo unde am jucat timp de peste zece ani. Credem cu adevărat în această metodologie. Știm că acest tip de antrenament ajută foarte mult toți jucătorii. De aproximativ un an, am încercat să ducem metodologia noastră, sesiunile de antrenament și experiența noastră în jurul lumii. Nu vrem ca jucătorii să vină la noi, ci vrem noi să mergem acolo unde sunt ei. Pentru că, la un moment dat în viața noastră, cineva ne-a oferit o oportunitate, iar acum este momentul nostru să oferim aceeași șansă.”, ne-a declarat Carles Coto.

De asemenea, l-am întrebat dacă a fost impresionat de tinerii fotbaliști români pe care i-a întâlnit în această săptămână.

„Să fiu sincer, copiii români pe care i-am întâlnit aici au multe calități. Evident, cei foarte mici trebuie în primul rând să se bucure de fotbal. Nici măcar nu știu dacă peste doi sau trei ani vor continua să joace fotbal sau nu, așa că este esențial să se distreze. Noi suntem aici să facem tot ce putem prin sesiunile noastre de antrenament, pentru că am învățat că, cu cât un copil se bucură mai mult de fotbal, cu atât își dorește mai mult să devină profesionist.”, ne-a mărturistit Coto.

„Antrenorii de aici trebuie să înțeleagă că perioada de formare – între 8 și 10 ani – este crucială”

L-am provocat pe Carles Coto să își spună părerea despre nivelul fotbalului din România și dacă consideră că s-ar putea face ceva pentru ca lucrurile în fotbalul românesc să evolueze mai eficient. Iată ce ne-a spus Coto:

„Am jucat împotriva echipelor românești de multe ori în cariera mea – în Europa League și în Conference League. Cred că România, inclusiv Echipa Națională, are un statut bun în Europa. Este o țară cu 3-4 cluburi mari, din care mulți jucători sunt vânduți către ligi mai bune. Consider că ne aflăm într-o țară în care, dacă metodologia și sesiunile de antrenament s-ar îmbunătății, dacă oamenii care devin antrenori ar înțelege că perioada de formare a jucătorilor este esențială în viața lor, atunci România ar avea și mai multe rezultate.”, a explicat Coto.

Asta trebuie să înceapă încă din copilărie. „Antrenorii din România trebuie să înțeleagă că perioada de formare – între 8 și 10 ani – este crucială. Trebuie să-i învețe pe copii cum să se bucure de fotbal. Nu poți pierde un jucător pentru că nu-i mai place fotbalul. Nu poți pierde jucători pentru că nu vor să mai joace din cauza greșelilor. Antrenorii trebuie să lucreze la aceste lucruri – cum să controlezi mingea ca să nu o pierzi, cum să tragi la poartă ca să marchezi, cum să-ți controlezi mentalitatea, cum să te bucuri de fotbal.”, a continuat acesta.

Timp de 5 zile, micii fotbaliști au avut parte de un masterclass inedit alături de fostul jucător al celor de la FC Barcelona, Carles Coto. | Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

Accentul a fost pus pe exerciții tehnice, simulări de joc și discuții deschise despre ce înseamnă să crești cu mingea la picior într-un sistem profesionist. | Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

„Andrei Rațiu, este un jucător fantastic!”

În final, am dorit să știm ce părere are el despre Andrei Rațiu, un nume sonor pentru Naționala de Fotbal a României, care s-a născut în județul Alba, dar a fost crescut de Villarreal.

„Este un jucător fantastic. A jucat sezonul trecut la Rayo Vallecano, unde am trei dintre cei mai buni prieteni care evoluează acolo, deci îi urmăresc foarte des. Cred că a început deja să se impună în fotbalul profesionist – a atins deja un nivel foarte bun. Consider că ar putea ajunge la un club mai bun decât Rayo în sezonul următor. Dar, ținând cont că este pentru prima oară în istorie când Rayo se califică în cupele europene, poate că îl vor păstra. Nu știu ce se va întâmpla, dar în acest moment este, în opinia mea, unul dintre cei mai valoroși fundași dreapta din La Liga.”

Experiența oferită de Carles Coto copiilor de la Optimum GT Alba Iulia a fost mai mult decât un simplu antrenament – a fost o lecție despre pasiune, disciplină și bucuria de a juca fotbal. Prin Magic10 Academy, fostul jucător al Barcelonei își propune să dezvolte nu doar tehnica, ci și mentalitatea viitorilor campioni, aducând în România o metodologie testată la cel mai înalt nivel.

Carles Coto, o carieră de peste 17 ani în fotbalul profesionist

Carles Coto este un fost fotbalist profesionist spaniol care și-a început pregătirea în academia de tineret a Barcelonei în 2001, la doar 13 ani. De asemenea, s-a antrenat cu jucători importanți ai naționalei Spaniei, precum Busquets, Piqué și Fàbregas.

Carles Coto, în echipamentul celor de la Barcelona. | Foto: Arhivă personală

În 2007, Carles a câștigat Campionatul European Under-19 cu echipa Spaniei. De-a lungul unei cariere ce s-a întins pe mai bine de 17 ani, a jucat în mai multe țări, printre care Spania, Belgia, Cipru, Grecia, Italia, Georgia, Belarus și Uzbekistan. În această perioadă, a cucerit cinci titluri de campion, trei cupe interne și două supercupe.

