Marius Ștefănescu, transfer-surpriză la Universitatea Cluj! Fostul jucător al FCSB ar fi semnat cu formația lui Ovidiu Sabău.

Universitatea Cluj ar fi dat lovitura pe piața transferurilor în această vară, reușind să obțină semnătura mijlocașului Marius Ștefănescu, recent intrat în dizgrația conducerii de la FCSB

Universitatea Cluj ar fi dat lovitura pe piața transferurilor în această vară, reușind să obțină semnătura mijlocașului Marius Ștefănescu, recent intrat în dizgrația conducerii de la FCSB | Foto: Sepsi OSK - Facebook

„U” Cluj ar fi dat lovitura pe piața transferurilor în această vară, reușind să obțină semnătura mijlocașului Marius Ștefănescu, recent intrat în dizgrația conducerii de la FCSB. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a fost transferat pentru suma de 300.000 de euro, bani plătiți integral, potrivit declarațiilor patronului formației roș-albastre.

Deși Dinamo București părea principala favorită pentru a-l achiziționa pe mijlocaș, iar o ofertă tentantă din Turcia propunea un împrumut cu opțiune de cumpărare — la o valoare dublă față de cea oferită de ardeleni Ștefănescu a ales în cele din urmă proiectul ambițios al Universității Cluj.

„Am înțeles că a semnat deja cu U Cluj, așa mi-a spus MM Stoica. Am avut ofertă și de la o echipă din Turcia, 300.000 pentru împrumut, plus alte 300.000 dacă îl lua definitiv. Și am zis Păi, ce fac?. Cu turcii e belea, că trebuie să mergi la FIFA cu ei. Așa, îmi iau banii direct și la revedere! Ce să fac? Când nu mai vreau un jucător, scap de el”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: