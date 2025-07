Cătălin Itu a semnat! Unde își va continua cariera fostul jucător de la CFR Cluj și Dinamo

De 4 ori campion al României, mijlocașul Cătălin Itu (25 de ani) va evolua și în sezonul viitor în prima ligă din Bulgaria.

Cătălin Itu, la meciul dintre CFR Cluj și AS Roma din Europa League | Foto: Inquam Photos/Alex Nicodim

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj, Dinamo și Poli Iași s-a înțeles cu Lokomotiv Plovdiv, locul 13 în sezonul trecut în campionatul din țara vecină.

Itu a bătut palma din postura de jucător liber, asta după ce echipa pentru care evoluase în partea a doua a sezonului trecut, Krumovgrad, a retrogradat în eșalonul secund.

Fotbalistul are o carieră impresionantă. Are în CV patru titluri de campion cu CFR Cluj, între 2019 și 2022, plus o Supercupă, câștigată în 2021.

A retrogradat de două ori în sezonul trecut

Pe lângă contra-performanța de la Krumovgrad, Itu a contribuit și la retrogradarea celor de la Poli Iași.

În prima parte a sezonului trecut, fotbalistul a fost sub contract cu formația din nordul Moldovei, pentru care a bifat 6 apariții.

Ieșenii au pierdut barajul de menținere/promovare cu Metaloglobus București, scor 1-2 la general, astfel că vor evolua în sezonul viitor în Liga 2.

300.000 de euro este cota de piață a lui Itu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt

