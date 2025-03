FC Universitatea Cluj - CFR Cluj. „Studenții” caută al treilea succes din acest sezon în Derby-ul Clujului.

După mai bine de jumătate de secol, „U” Cluj a reușit să o învingă pe CFR de două ori în același sezon și caută a treia victorie la rând în fața „vișiniilor” la primul duel direct din istorie în play-off-ul Superligii.

„U” Cluj vs CFR Cluj, spectacol în play-off la Derby-ul Clujului|Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

FC Universitatea Cluj și CFR dispută luni seara, cu începere de la ora 20:30, episodul cu numărul 86 din Derby de Cluj.

La Derby-ul Clujului se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate din faze fixe, Universitatea - 20, CFR - 18.

14 goluri cu capul a marcat Universitatea, cele mai multe dintre toate competitoarele.

CFR are cel mai bun atac din campionat, 59 de goluri marcate, dintre care 36 au fost înscrise în repriza secundă.

Cea mai recentă dispută directă din campionat a fost pe 9 decembrie 2024, Universitatea Cluj - CFR Cluj 3-2.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, se așteaptă la un meci complicat, dar își dorește să vadă o prestație la cel mai înalt nivel din partea jucătorilor.

De cealaltă parte, antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, anunța că se așteaptă la un meci ofensiv din primele minute ale partidei din partea „feroviarilor”.

Spectacol pe Cluj Arena la Derby-ul Clujului

„Vreau să văd curaj, jucători cu personalitate, capabili să fie concentrați pe tot parcursul jocului. Pentru mine, fiecare joc din play-off este o evaluare pentru a pregăti foarte bine sezonul următor. (…) Cred că suntem bine, am înțeles că au făcut antrenamente tari cât am lipsit. Am jucat de multe ori cu CFR, avem și un ascendent moral de la ultimele meciuri, suntem pregătiți”, a declarat antrenorul „U” Cluj, Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.

„Este un meci important și pentru ei, și pentru noi. Trebuie să facem un meci bun, să fim o echipă, am avut mulți jucători plecați la națională, nu am avut timp să lucrez cu toții, dar nu avem scuze, am fost ultimele două zile împreună. Trebuie să abordăm foarte agresiv meciul din primul minut, să facem un pressing sus, să dăm goluri, așa cum am făcut tot sezonul”, a declarat antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, în conferința de presă care a prefațat partida de luni.

Avertismentul Jandarmeriei: Afișarea inscripțiilor care incită la ură, interzisă

Jandarmii clujeni reamintesc suporterilor că orice fel de mesaj care incită la ură sau violență este interzis prin lege.

„Este interzisă introducerea sau afișarea de bannere, inscripții sau alte mijloace de publicitate vizuală care incită la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență.

Spectatorilor le este interzis să arunce asupra celorlalți spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță, asupra bunurilor mobile și imobile aflate în incinta stadionului, precum și în direcția suprafeței de joc, cu obiecte de orice fel sau cu substanțe corozive ori care murdăresc”, informează jandarmii clujeni.

