Strategia lui Dan Petrescu înainte de derby-ul Clujului: „Important este să avem o atitudine pozitivă”

CFR Cluj joacă luni, 31 martie, contra rivalei din oraș, Universitatea Cluj, în a doua etapă a play-off-ului SuperLigii. Dan Petrescu a explicat care este strategia pentru această partidă.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj | Foto: CFR Cluj - YouTube

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat duminică în cadrul unei conferințe de presă, partida pe care echipa lui o va juca în a doua etapă a play-off-ului, în deplasare, pe terenul rivalei din oraș, Universitatea Cluj.

„Bursucul” este optimist pentru această partidă și a explicat care este strategia.

„Cred că toți jucătorii vor fi apți pentru meciul de mâine, azi va avea loc ultimul antrenament, normal ar trebui să fie toți la antrenament. Nu contează când jucăm, mi se pare normal să fim și primii, și ultimii. Important este să avem o atitudine pozitivă.

Este un meci important și pentru ei, și pentru noi. Trebuie să facem un meci bun, să fim o echipă, am avut mulți jucători plecați la națională, nu am avut timp să lucrez cu toții, dar nu avem scuze, am fost ultimele două zile împreună.

Trebuie să abordăm foarte agresiv meciul din primul minut, să facem un pressing sus, să dăm goluri, așa cum am făcut tot sezonul. În derby-uri parcă sunt mai moi jucătorii, au nevoie să fie motivați de antrenor, au nevoie de presiunea antrenorului, de fani. Nu e bine să mă gândesc că sunt motivați, avem treabă, sper să fim 100% la ora meciului, vedem cum vom arăta fizic”, a declarat Dan Petrescu.

Meciul dintre „U” și CFR se joacă luni, 31 martie, de la ora 20:30 pe Cluj Arena.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: