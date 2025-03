Ovidiu Sabău își dorește să vadă o prestație la cel mai înalt nivel în derby-ul Clujului: „Nu vrem să dezamăgim”

Luni, 31 martie, are loc derby-ul Clujului dintre rivalele „U” și CFR, în etapa a doua a play-off-ului SuperLigii.

Ovidiu Sabău își dorește să vadă o prestație la cel mai înalt nivel în derby-ul Clujului| Foto: Paul Gheorgheci - Facebook

Derby-ul Clujului se joacă luni, pe Cluj Arena, de la ora 20:30.

Pentru prima dată în istorie, Universitatea și CFR se vor duela în play-off-ul SuperLigii, iar meciul se anunță unul spectaculos.

Sabău: „Nu vrem să dezamăgim”

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, se așteaptă la un meci complicat, dar își dorește să vadă o prestație la cel mai înalt nivel din partea jucătorilor.

„Putem alerga, luptăm pentru fiecare minge, arătăm că suntem o echipă și că avem caracter și nu vrem să îi dezamăgim pe cei care au investit în noi și care vin să ne vadă. Acesta trebuie să fie un prim obiectiv, după care desigur să câștigăm. Vreau să văd curaj, jucători cu personalitate, capabili să fie concentrați pe tot parcursul jocului. Pentru mine, fiecare joc din play-off este o evaluare pentru a pregăti foarte bine sezonul următor. Dacă anul acesta am avut emoțiile să nu ajungem la retrogradare, anul următor este clar calificarea din nou în play-off (…) Cred că suntem bine, am înțeles că au făcut antrenamente tari cât am lipsit. Am jucat de multe ori cu CFR, avem și un ascendent moral de la ultimele meciuri, suntem pregătiți. Ei sunt o echipă agresivă, probabil vor juca sistemul nostru în oglindă. Dacă vor juca ce jucăm și noi, vor conta mult duelurile.

Sperăm să fim în cea mai bună formă și să câștigăm. Fanii vor fi cu siguranță alături de noi, au fost și în Liga a 4-a, ei au ținut clubul în viață. Emoția transmisă de ei după ce am câștigat aici e cea mai importantă. Dincolo de faimă, bani, posibilitatea de a face ceva pentru alți oameni îți dă cea mai mare putere”, a declarat Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.

