„U” Cluj – CFR Cluj, meci de senzație în topul Superligii

Echipele clujene dispută, luni, de pe pozițiile fruntașe ale Superligii, derby-ul Clujului, un episod senzațional din campionatul intern.

„U” Cluj vs CFR Cluj, meci de senzație în Superligă|Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

„U” Cluj” și CFR Cluj, aflate în topul Superligii (provizoriu, clasamentul este deschis de Dinamo București) se vor înfrunta, luni, în episodul 85 din derby-ul Clujului.

„Studenții” speră la o nouă victorie împotriva echipei din Gruia.

„U” Cluj vs CFR Cluj

FC Universitatea Cluj și CFR Cluj se întâlnesc luni, 9 decembrie, pentru a 85-a oară în istoria celor două formații, însă pentru prima dată echipele clujene dispută derby-ul de pe pozițiile fruntașe ale Superligii.

În partida tur, „studenții” s-au impus cu 3-2 în Gruia în urma unui meci spectaculos, grație reușitelor lui Masoero (59), Nistor (69) și Ovidiu Popescu (77).

Acest succes a venit pentru „U” la zece ani distanță de la precedentul triumf în casa rivalilor și la nouă ani de la ultima victorie în derby.

Adversare pentru prima dată în 1920 în Campionatul Regional, de-a lungul istoriei, „U” și CFR s-au întâlnit de nu mai puțin de 84 de ori în toate competițiile. „Șepcile roșii” au reușit să se impună de 32 de ori, 24 de meciuri s-au terminat la egalitate, iar CFR a ieșit învingătoare în 28 dintre aceste dueluri. În toate aceste partide, Universitatea a marcat 110 goluri, în timp ce adversarii de luni au punctat de 101 ori.

Cluj, meci de senzație în Superligă

FC Universitatea Cluj vrea să depășească seria de trei eșecuri la rând în meciul împotriva rivalei locale. O victorie cu CFR i-ar readuce pe „studenți” în fruntea clasamentului.

„Va fi un meci greu pentru noi, ca valori, cu siguranță, dar cred că putem compensa prin suporteri, atmosfera de pe Cluj Arena, tot ceea ce am realizat până acum. Și după meciul cu UTA, asta am spus în vestiar când am intrat că acum trebuie să se vadă bărbăția din noi, la meciul cu CFR. Dacă ne vom ridica acum și ne vom lupta, înseamnă că suntem ceea ce trebuie. La cum arătăm noi acum, nu cred că era un alt meci care să fie un prilej mai bun de a demonstra asta. E un derby, toată lumea o să fie motivată, stadionul o să fie plin, deci avem toate aceste avantaje, a declarat căpitanul Universității, Alex Chipciu, citat de FC Universitatea Cluj.

Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri alcătuită din Florin Andrei Chivulete, la centru, ajutat de asistenții Eugen Sebastian Gheorghe și Ferencz Tunyogi. În camera VAR au fost delegați Ovidiu Hațegan și Raul Constantin Ghiciulescu.

În runda a 19-a, Universitatea va disputa derby-ul local cu CFR. Meciul este programat luni, 9 decembrie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

