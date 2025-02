Performanță! U-BT, victorie și calificare în play-off-ul EuroCup, pentru al doilea an consecutiv

U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe Aris Salonic cu 89-74, în ultima etapă a sezonului regulat al EuroCup, și s-a calificat în playoff-ul competiției pentru a doua oară la rând.

Karel Guzman a zguduit panoul cu un slam-dunk.|Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania și-a îndeplinit obiectivul și a obținut victoria de care avea nevoie pentru a merge în Play-Off-ul BKT EuroCup. Echipa a strălucit în partida de la Salonic, impunându-se la final cu scorul de 89-74.

Deși nu mai aveau șanse să se califice în faza următoare a competiției, elenii au vrut să demonstreze că nu vor ceda la luptă. Drept urmare, Aris s-a desprins la 19-12 în debutul confruntării, însă clujenii nu s-au precipitat. D.J. Seeley i-a pedepsit rapid de la mare distanță pe adversari și a limitat din diferența înregistrată.

Clujenii au început în forță actul secund. A ieșit la rampă Sasu Salin, care a impresionat prin precizia sa de la trei puncte. Astfel, finlandezul a marcat pentru 26-32, apoi Karel Guzman a adăugat la rândul său încă două puncte. De altfel, U-Banca Transilvania a realizat un parțial de 13-0 care a îngenunchiat-o pe Aris. După pauză, D.J. Seeley și Sasu Salin au continuat să înscrie din spatele semicercului. Karel Guzman a zguduit panoul cu un slam-dunk, 42-57, în vreme ce Salin a adăugat încă o triplă, 55-77.

Campioana României se califică așadar în play-off, urmând să își afle poziția finală în grupă, dar și adversarul, după ce se încheie toate meciurile.

„În primul rând, sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm. Nu este ușor să joci un meci decisiv cu o echipă care nu mai are nimic de pierdut. Nu am început prea bine, ne-au lipsit viteza și intensitatea, însă în cele din urmă am controlat partida. Sunt fericit cu acest cu succes, ne-am făcut treaba. Acum așteptăm să vedem pe ce loc vom încheia grupa, e foarte echilibrată situația și mai sunt meciuri de jucat. Mergem mai departe cu încredere”, a spus Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania pentru u-bt.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: