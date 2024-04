„U” Cluj va reuși să scape de ghinion în meciul cu Poli Iași? Ovidiu Sabău: „Din antrenor apreciat ești un nimeni”

Universitatea Cluj va juca miecuri, 24 aprilie, contra echipei Poli Iași, în cea de-a șasea rundă a play-out-ului.

„U” Cluj joacă, miercuri, de la ora 16:45, în etapa cu numărul șase din play-out.

Adversara clujenilor va fi Poli Iași.

Ovidiu Sabău: „Nu e ușor”

Ovidiu Sabău nu este deloc mulțumit de prestația echipei sale din ultima perioadă, având în vedere că a pierdut calificarea în finala Cupei României și a pierdut al doilea meci consecutiv în Superliga.

Cu toate acestea, antrenorul spune că de vină ar fi „lipsa de încredere a jucătorilor” săi.

„Nu e ușor, nu am mai trecut printr-o astfel de situație. E clar că lipsește încrederea, primim goluri din ocazii foarte puține ale adversarilor. E o lipsă totală de încredere. Am fost acolo sus pentru play-off, am pierdut acel moment, după care posibilitatea de a juca o finală. Din antrenor apreciat ești un nimeni, din jucători apreciați au ajuns foarte slabi. Depinde de noi cum vom reacționa, le dăm dreptate sau revenim și devenim acea echipă care a făcut lumea să spere. E o perioadă foarte greu, dar nu trebuie să cedăm. Nu se pune problema să retrogradăm sau să ajungem să jucăm baraj. Am în continuare încredere în jucători. La mine nu se pune problema de susținere, echipa are nevoie.

La mine, dacă se găsesc soluții mai bune, sunt dispus să plec și să vin cu bani de acasă pentru a ajuta echipa. Am încredere în mine, în ce am lucrat. Încerc să îi adun pe jucători, țin foarte mult la ei. Eu nu am rețele sociale și probabil sunt multe lucruri care circulă. Ei trebuie să se desprindă de acele lucruri, să vadă lucrurile extraordinare pe care le-au făcut.

Știm ce ne lipsește în momentul de față, încrederea. Mai avem 4 meciuri și trebuie să-i câștig pe toți. La sfârșitul campionatului vom vedea unde s-a greșit și vom vedea ce avem de făcut pentru ca această echipă să facă pasul spre performanță. Eu nu o să mai accept să mă lupt la retrogradare. E clar că la anul trebuie să arate altfel lucrurile. Eu nu voi mai face această meserie pentru a mă lupta la retrogradare. Încă sunt șanse pentru locul 7. Dacă știu că lumea e nemulțumită am forță să lupt, să nu le dau dreptate. La fel ar trebuie să gândească și jucătorii. Trebuie să găsim soluții, nu vinovați. Ei trebuie să se gândească să sunt plătiți la zi, au liniște, fac ceea ce le place. Sunt atâția oamenii care nu au ce pune pe masă, nu au unde să stea. Trebuie să aibă entuziasm, să se bucure", a declarat antrenorul Universității Cluj, la conferința de presă premergătoare meciului cu Politehnica Iași.

Daniel Popa, jucător la „U” Cluj, este de părere că echipa va avea o reacție și va pune capăt seriei negative de jocuri.

„Au fost două meciuri foarte grele, am mers acolo cu speranțe mari. Acum trebuie să le lăsăm în urmă și să ne concentrăm pe următoarele meciuri. Ne așteaptă un program dificil și trebuie să ne îndeplinim obiectivul. Probabil că nu am gestionat bine meciurile cu Oțelul. Am jucat bine, am avut ocazii, dar nu am reușit să câștigăm.

Aud despre probleme în vestiar, dar nu e nimic. Suntem un grup unit. Am fost la câteva echipe și cred că dintre toate acest grup este cel mai unit. Nu suntem într-o formă foarte bună, dar doar în ultima săptămână nu am reușit să legăm victorii. Noi suntem concentrați și acum trebuie să se vadă bărbăția. Avem putere, am demonstrat că suntem o echipă bună. Domnul Sabău e supărat, dar ne-a spus că are încredere în noi și totul va fi bine. Eu îmi doresc să marchez în fiecare meci, iar atât timp cât nu marchez îmi reproșez și vreau mai mult de la mine. Ne așteaptă un meci foarte dificil, ne-au luat 6 puncte. Ne pregătim și sunt sigur că vom scoate un rezultat bun și vom fi din nou acolo sus”, a spus atacantul.

