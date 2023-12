„Zi de foc” pentru Cluj! CFR și „U” se întâlnesc în Gruia. Sabău: „Sper să arătăm bine”

CFR și „U” Cluj se întâlnesc joi seară de la ora 19:45 în etapa cu numărul 21 din Superligă. Sabău, antrenorul Universității a vorbit despre lovitura pe care primit-o echipa sa.

Ovidiu Sabău în timpul conferinței de presă din 25 august 2023/ Foto: captură ecran video FC Universitatea Cluj - YouTube

Derby-ul dintre CFR și U Cluj este programat joi, de la 19:45, pe stadion „Dr. Constantin Rădulescu”.

Sabău: „Sper să arătăm bine”

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat meciul de joi seară. Chiar dacă CFR Cluj trece printr-un moment dificil și nu a mai câștigat de opt meciuri, antrenorul celor de la Universitatea Cluj se așteaptă la un meci foarte dificil.

„Sper să arătăm bine, asta ne dorim, să avem curaj să jucăm, să obținem un rezultat bun, dar ce vreau și îmi doresc să văd la jucători este mai mult curaj în a ține de mine, de a se arăta la joc, a avea încredere în ei, plăcerea de a juca fotbal. Să îi văd că trăiesc jocul ăsta frumos de fotbal, că nu le este teamă.

Asta îmi doresc să văd în primul rând la jucători. De foarte multe ori asta am arătat, plăcerea de a juca, curajul de a ține de minge, de a ne demarca tot timpul, de a găsi soluții, nu să jucăm cum am făcut cu Oțelul, minge lungă, mingea a doua, nu suntem capabili de așa ceva.

Vom întâlni un adversar care în momentul de față nu arată bine pentru o echipă care și-a propus câștigarea campionatului, vin după o serie de meciuri fără rezultate bune, e clar că vor fi foarte motivați (...) E o presiune în plus, dar ei au experiență, nu cred că asta îi împiedică să joace. Nu au rezultate, cu Sepsi au avut posibilitatea să facă 2-0, dar au venit acele mici nesincronizări, apatie, lipsa de concentrare în momentele cheie. Sunt problemele lor, mă interesează mai puțin.

E o echipă cu un lot numeros, competitivă, cu jucători care au evoluat la un nivel bun, cu jucători care au câștigat campionate. Putem spune că este echipa favorită, dar noi am jucat meciuri cu echipe care plecau cu prima șansă și am întors de la 0-2. Nimeni nu ne dădea nicio șansă și am câștigat cu 3-2. Dacă suntem pregătiți, cu mintea acolo, putem fi o nucă tare. Suntem o echipă bună, am demonstrat asta”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.

De asemenea, Ovidiu Sabău nu se va putea baza pe jucătorul Dan Nistor, acesta fiind suspendat după ce a primit cartonașul galben în meciul cu Oțelul Galați, scor 0-1.

Mandorlini se gândește doar la victorie

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj, se gândește doar la victorie.

„E o partidă foarte importantă, este și finalul sezonului, și noi trebuie să arătăm foarte bine. Eu le spun mereu jucătorilor în vestiar că asemenea confruntări nu se joacă, ci se câștigă.

E important să încheiem acest an cu bine, pe lângă asta, din păcate, am trecut printr-o perioadă în care am pierdut niște puncte din cauza arbitrilor, nu mai departe de ultimul meci cu Sepsi. Eu cred că echipa asta merita mai mult. Nu suntem mulțumiți, e normal, n-am câștigat de mult vreun meci, dar asta s-a întâmplat și din alte cauze externe. Sper să câștigăm meciul de joi, ne dorim mult asta, sunt sigur că va fi un meci dificil, un meci disputat, însă vă asigur că toți ne gândim doar la victorie. Presiunea, cu siguranță, va fi și pe noi, însă sper să transformăm această presiune și această supărare că n-am câștigat demult îăn ceva pozitiv pe teren. Fiecare meci are povestea sa, am avut și noi șansa în multe meciuri să facem 2-0 sau 3-0 și să închidem meciul, însă n-am reușit, dar joi trebuie să credem în ceea ce este această echipă, în valoarea ei, în ceea ce am pregătit, să avem intensitate pentru că calitate avem, să dăm totul pentru a câștiga”, a declarat Andrea Mandorlini.

