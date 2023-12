Cupa Moșului 2023 la Orientare în alergare: O zi plină de aventură la Stana, Sălaj - GALERIE FOTO

În ziua de duminică, 10 decembrie, pasionații de orientare în alergare s-au adunat în număr mare la Stana, județul Sălaj, pentru a participa la Cupa Moșului 2023, competiție organizată de Asociația Pro Orientare Cluj.

Concursul a atras atât atenția copiilor, cât și a participanților din toate categoriile de vârstă (între 8 și 80 de ani) din județele învecinate, Cluj, Sălaj, Bihor și Arad, oferindu-le celor 120 de participanți o zi plină de aventură și competitivitate.

Copiii au jucat un rol central, transformând această competiție într-un eveniment plin de veselie și energie.









Cu toții au demonstrat abilități remarcabile de orientare, navigând prin traseu cu entuziasm și determinare în aer liber.

Centrul de concurs a fost amenajat în incinta căminului cultural din Stana, unde participanții au primit un ceai cald după parcurgerea traseului.







Moș Nicolae însuși a avut onoarea de a înmâna premiile, aducând zâmbete pe fețele tuturor.



Au urcat pe cea mai înaltă treapta a podiumului 16 clujeni din cele 23 de categorii de concurs (M - masculin, W - feminin, cifra de lângă literă, categoria de vârstă):



M10: Dáné Kira Gergő (Watch Out Cluj)

M12: Szőcs Norbert (Watch Out Cluj)

M14: István-Lőrincz Péter (C.S. Ady Liceum Oradea)

M20-21: Vígh Loránd (C.S. TranSilva Cluj)

M35: Szőcs Attila (Watch Out Cluj)

M40: Șerban Adrian (C.S.O. Mădăraș)

M45: Marian Marius (Watch Out Cluj)

M50: Rapert Attila (C.S. Ady Liceum Oradea)

M55: König Péter (C.S. Ady Liceum Oradea)

M60-65: Závodszky Tamás (C.S. Ady Liceum Oradea)

M70-75: Cioban Dumitru (C.S.O. Dudu Florești)

M80: László F. Csaba (Pro Orientare Cluj)









W10: Szőcs Sára (Watch Out Cluj)

W12: Vesa Maya (C.S.O. Mădăraș)

W14: Pálfy Eszter (C.S. TranSilva Cluj)

W16: Miklós Sára (Watch Out Cluj)

W18: Böjte Sára (C.S. TranSilva Cluj)

W20-21: Simon Gyöngyi (Watch Out Cluj)

W40: László Katalin Herta (A.C.S. Compas Cluj)

W50-55: Nyilas Magdalena (C.S. Ady Liceum Oradea)

W60-65: Müller Kati (A.C.S. Compas Cluj)

Open: Laping Mihály (Watch Out Cluj)

OPT: Laszlo Tamas (Individual)







Festivitatea de premiere a încheiat încă o ediție a Cupei Moșului, clasamentul și rezultatele obținute de sportivi îl puteți vedea site-ul www.orienteering.ro.

Sursa foto: organizatorii

