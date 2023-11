U-BT Cluj, în fața meciului cu ratiopharm Ulm în EuroCup. Silvășan: „Vrem o nouă victorie”

U-BT Cluj-Napoca întâlnește, miercuri seară, echipa ratiopharm Ulm, în EuroCup.

Jucătorii de la U-BT alături de antrenorul Mihai Silvășan/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania o înfruntă miercuri, 8 noiembrie, pe ratiopharm Ulm, în cel de-al șaselea joc al sezonului în BKT EuroCup. Disputa de la BTarena va demara la ora 19:00.

Aflați pe locul doi în grupa B, baschetbaliștii lui Mihai Silvășan se reîntâlnesc cu ratiopharm Ulm, care a luat titlul în Germania la începutul verii. În stagiunea precedentă, trupa condusă de Anton Gavel s-a impus la Cluj-Napoca, scor 84-81. Apoi am pierdut în Germania la 20 de puncte diferență, 91-71.

Atât U-Banca Transilvania, cât și ratiopharm Ulm au debutat cu dreptul în noul sezon al BKT EuroCup. Ambele formații au înregistrat patru rezultate pozitive și o înfrângere. Alb-negrii vin după un succes înregistrat în Grecia, pe terenul celor de la Aris Salonic. De partea cealaltă, gruparea din Germania a marcat 108 puncte în victoria cu Slask Wroclaw. Confruntarea a necesitat însă o repriză suplimentară.

Pe de altă parte, ratiopharm Ulm are moralul ridicat, prin prisma evoluției bune din duelul cu Telekom Baskets Bonn. Practic, duminică seara a reprezentat reeditarea finalei din Bundesliga, iar viitorii adversari au repurtat o victorie, scor 105-87. Trevion Williams a toalizat 20 de puncte, 8 pase decisive și 6 recuperări, pe când Nunez s-a evidențiat prin 18 puncte, 6 assist-uri și 2 recuperări.

În EuroCup, principalul remarcat este americanul Dakota Mathias, care are statistici de 18.0 puncte, 2.4 pase decisive și 2.0 recuperări. Nu trebuie omiși nici Trevion Williams sau Georginho de Paula.

Tot din punct de vedere statistic, trebuie precizat faptul Ratiopharm Ulm este a patra echipă ca puncte marcate în EuroCup. Baschetbaliștii lui Gavel înscriu, în medie, 92.0 puncte. De asemenea, germanii reprezintă a doua formație ca număr de pase decisive, cu o medie de 22.4 assist-uri. În schimb, U-Banca Transilvania se evidențiază prin apărare, dar și prin recuperările ofensive.

Silvășan: „Va fi o partidă grea, întâlnim o echipă foarte bună”

„Este un nou meci în EuroCup, va fi o partidă grea, întâlnim o echipă foarte bună. Vorbim despre campioana Germaniei, care chiar dacă și-a schimbat o parte din componență, are același antrenor, aceeași conducere și o mentalitate puternică. Au început foarte bine sezonul, au câștigat majoritatea meciurilor și sunt o echipă extrem de ofensivă. Din grupa noastră au cel mai bun atac, distribuie și cele mai multe pase decisive. Practic, toți jucătorii lor pot arunca. Cred că va fi vital să oprim ofensiva lor, să îi facem să ia aruncări grele și să jucăm fizic. Atunci vom avea șanse să câștigăm, ceea ce ne dorim. Vrem o nouă victorie în EuroCup și să ne bucurăm împreună cu fanii la final. Din punctul nostru de vedere, cred că lucrurile sunt foarte pozitive. Noi avem a doua defensivă din EuroCup, dar dacă ne uităm la statistica ofensivă nu e atât de bună pe cât ne-am dori. Aici putem să progresăm. Avem jucători care pot marca multe puncte, iar procentajele noastre nu strălucesc. Chiar și așa, am reușit să câștigăm meciuri. Intenționăm să ne menținem forța defensivă și vrem să facem viață grea fiecărui adversar. Avem jucători cu calitățile necesare, încercăm să ținem echipele sub media lor de puncte, însă urmărim să fim și mai buni ofensiv. Ei și-au păstrat 3-4 jucători din echipa de bază, la fel și noi. Referitor la U-Banca Transilvania, cred că avem o echipă cu un potențial mai ridicat față de anul trecut. Sincer, mi se pare că și ei au o echipă mai bună față de sezonul precedent. Nu există nicio dorință de revanșă față de ce s-a întâmplat anul trecut. Eu îmi doresc o victorie și să ajungem la un bilanț de 5-1. Nu am lucruri personale cu celălalt antrenor, sunt apropiat de Anton Gavel și discutăm adesea. Sperăm ca publicul să vină în număr cât mai mare. Vreau să ne mândrim încă o dată la final de sezon cu cea mai mare medie de spectatori, deci așteptăm pe toată lumea la sală. Nu fac nicio comparație între români și străini, cu toții se regăsesc în echipa U-Banca Transilvania. Nu există vreo regulă în EuroCup și vreau să aleg ce este mai potrivit pentru a câștiga. Cine e mai bun, va juca! Poate un jucător sau altul a evoluat cu mai puțin succes, iar peste câteva etape totul se va schimba. Per total, contează ce face echipa și cum fiecare dintre jucătorii din lot contribuie la succesul nostru”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

