U-BT Cluj a câștigat primul meci de acasă în Liga Națională. Silvășan: „A fost un meci intens”

U-Banca Transilvania a pornit la drum cu dreptul în Liga Națională, obținând o victorie clară împotriva Rapidului. La final, tabela a indicat 79-56 în favoarea baschetbaliștilor lui Mihai Silvășan, care se pregătesc acum pentru debutul în EuroCup.

Startul de meci le-a aparținut clujenilor, care l-au avut pe Jarell Eddie ca remarcat în primul sfert. În nici cinci minute de joc, americanul a totalizat 9 puncte și i-a desprins pe clujeni la 15-8. Giuleștenii au răspuns prin Bilinovac și Pridgett, conducând cu 22-24 la finalul actului întâi.

Rapidul a beneficiat inclusiv de 7 puncte avantaj, 26-33, apoi U-Banca Transilvania și-a impus ritmul. Jocul în spațiul de trei secunde a funcționat ca la carte, acolo unde Stipe și Cățe au furnizat puncte. Cățe a ajutat echipa să egaleze la 37 și chiar să intre la cabine în avantaj, scor 42-39.

În repriza a doua, U-Banca Transilvania a evoluat mult mai intens, Richard și compania producând numeroase intercepții. Drept urmare, au folosit eficient tranziția ofensivă și au avut avantaj în spațiul de trei secunde, grație lui Emanuel Cățe. Alb-negrii au pus umărul pentru un parțial de 13-0 și s-au instalat definitiv la cârma jocului. Pe parcursul sfertului trei, Mareks Mejeris a ridicat publicul în picioare cu un slam-dunk, 58-48. Ultimul act nu a avut istoric, alb-negrii obținând cu ușurință un rezultat pozitiv.

„A fost un meci intens, mai ales în prima lui jumătate. Nu am evoluat cum ne doream, le-am permis adversarilor prea multe recuperări. În repriza a doua am mai corectat puțin la nivelul apărării și asta s-a văzut. Am primit doar 17 puncte în sferturile trei și patru, ceea ce spune multe despre dorința noastră. Mă bucur pentru această primă victorie în Liga Națională, mergem mai departe și ne pregătim de jocul de miercuri din EuroCup”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

