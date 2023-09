Emil Boc îi ia apărarea Simonei Halep, suspendată 4 ani pentru dopaj: „Este o mare nedreptate”

Primarul Emil Boc se declară șocat de faptul că jucătoarea româncă de tenis Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj. Edilul consideră decizia o nedreptate.

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj.

Anunțul a fost făcut marți de Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA), care a precizat că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Prima încălcare a regulamentului în cazul Simonei Halep (31 ani), dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile fin paşaportul său biologic (ABP).

Tribunalul independent, stabilit de Sport Resolutions, s-a reunit pe 28 şi 29 iunie, la Londra şi a audiat experţi ştiinţifici care au depus mărturie în favoarea româncei, care a vorbit şi ea în faţa tribunalului, se arată în comunicatul ITIA.

Emil Boc: „Sunt alături de ea”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, un fan înfocat al Simonei Halep, a declarat la un post de radio local că totul este o nedreptate.

„Sunt atât de supărat. Este o mare nedreptate care i se face acestei mari sportive.

Sunt în convins că în recurs va avea câștig de cauză. Simona Halep nu merită un astfel de tratament. Bag mâna în foc că asemenea sportiv niciodată nu s-a dopat intenționat pentru a obține avantaje în raport cu alți competitori. Este un om cu rădăcină sănătoasă în materie de valori, un om care toată viața prin muncă s-a afirmat. Această nedreptate pe care o are sper să o depășească. Sunt alături de ea cu sufletul și o susțin. Am ținut legătura cu familia prin tatăl ei cu care am o legătură constantă și mi-am exprimat susținerea și tot ceea ce faci pentru români”, a transmis Emil Boc.

Simona Halep, acuzată de dopaj intenționat

Pe 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a decis că jucătoarea a comis „violări intenţionale” ale Regulamentului Antidoping potrivit articolului 2 din TADP: prezenţa şi uzul substanţei roxadustat în mostra de urină colectată de la Simona Halep pe 29 august 2022, la US Open; folosirea unei substanţe sau metode interzise în 2022, pe baza a 51 de analize ale sângelui furnizare de jucătoare ca parte a programului ABP.

Tribunalul a acceptat argumentul Simonei Halep că a luat suplimente alimentare contaminate, dar a determinat că volumul ingerat de jucătoare nu putea da ca rezultat concentraţia de roxadustat identificată în mostra pozitivă.

