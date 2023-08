Ovidiu Sabău a negociat doar 10 MINUTE revenirea la „U” Cluj. Tehnicianul infirmă că a purtat negocieri înainte de Derby-ul Clujului

Ovidiu Sabău a revenit pe banca tehnică a Universității Cluj după plecarea lui Toni Petrea. Acesta a negociat cu conducerea clubului doar 10 minute.

Neluțu Sabău în timpul conferinței de presă din 25 august 2023/ Foto: captură ecran video FC Universitatea Cluj - YouTube

Ovidiu Sabău a revenit la „U” Cluj după plecarea lui Toni Petrea.

În precedentul mandat, ianuarie-mai 2023, Sabău a preluat U Cluj de pe locul 13, poziție de baraj, și a salvat echipa de la retrogradare, locul 10, alb-negrii jucând și finala Cupei României, pierdută la penalty-uri cu Sepsi.

În cadrul unei conferințe de presă, Ovidiu Sabău a declarat că negocierile nu au durat mai mult de 10 minute.

„Foarte, foarte puțin (cât timp au durat negocierile – n.red.), foarte scurt, 10 minute”, a transmis Ovidiu Sabău.

Întrebat dacă negocierile au avut loc dinainte de Derby-ul Clujului, Ovidiu Sabău a infirmat zvonurile.

„Nu am discutat acest lucru și nu îi că nu am vrut să accept pentru că era un meci greu, era un derby și să risc să vin într-un meci foarte greu, cel cu CFR”, a adăugat Sabău.

Sabău: „Mi-a fost foarte greu să iau decizia de a renunța”

Chiar dacă știe că responsabilitatea sa e mai mare de această dată, antrenorul crede că poate șterge impresia lăsată de „studenți” în primele etape ale sezonului și pregătește un plan pe termen lung.

„În ianuarie am preluat echipa după o perioadă destul de lungă. Mulți au fost cei care m-au încurajat să revin, dar și mai mulți au fost cei care nu credeau. Unii au fost chiar critici. Cu mici excepții lucrurile au mers foarte bine, am avut o colaborare bună cu jucătorii, cu cei din conducere.

Chiar i-am mulțumit lui Radu Constantea pentru riscurile pe care și le-a asumat. A fost o provocare foarte mare. Mi-a fost foarte greu să iau decizia de a renunța, dar cred că așa era corect față de mine și față de club. Au fost câteva luni de pauză și pot să spun că lucrurile stau acum diferit.

Am motivație, starea de spirit de care am nevoie pentru a reintra în această meserie. Am un lot pe care îl cunosc bine, emoțiile sunt la fel, dar simt că aș putea face o treabă bună și pot mulțumi publicul. De această dată sunt mai mulți încrezători în posibilitățile mele și sper să nu îi dezamăgesc. E o răspundere mai mare de această dată, sunt alte așteptări”, a adăugat Sabău.

