Mai puțin de o săptămână până la derby-ul Clujului. Ciprian Deac: „Se întâlnesc două echipe de tradiție”

A mai rămas mai puțin de o săptămână până la meciul dintre rivalele din oraș, CFR și „U”.

Ciprian Deac, căpitanul echipei CFR Cluj/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

CFR Cluj va juca luni, 21 august, de la ora 21:30, pe Cluj Arena împotriva rivalilor de la Universitatea Cluj, în Derby-ul oraşului.

Din trupa lui Mandorlini, Ciprian Deac este printre puţinii jucărori care ştie cu adevărat ce înseamnă derby-ul Clujului.

„Mă bucur foarte mult că e următorul meci. Va fi un meci frumos ( meciul contra U Cluj – n.red.), o sărbătoare, un meci special al orașului Cluj. Se întâlnesc două echipe de tradiție. Sper să fie un adevărat show și un meci frumos şi care e cel mai bun să câștige”, au fost cuvintele lui Ciprian Deac.

„U” Cluj, semnal de alarmă înaintea partidei contra CFR

La finalul meciului cu Oțelul, Dan Nistor, mijlocașul celor de la „U” Cluj, a spus lucrurilor pe nume. Acesta speră ca jocul său și al colegilor să se îmbunătățească până la meciul din runda următoare, contra rivalei CFR Cluj.

„A fost un meci greu, de luptă. Ne bucurăm că am câștigat și acest punct, am venit cu alte gânduri aici. Am fost foarte slabi pe faza ofensivă, sper să reglăm. Trebuie să lucrăm mai mult. Am venit pentru altceva, dar atât s-a putut. Avem prea, prea puține puncte pentru ceea ce ne dorim în acest an. De la prima etapă tot a fost înlocuit (n.r. Toni Petrea). Nu trebuie să punem urechea, trebuie să ne vedem de treaba noastră. (n.r. despre meciul cu CFR Cluj) Se anunță un meci foarte greu. Dacă ne comportăm ca astăzi, o să ne facem de râs”, a spus Dan Nistor, la finalul meciului cu Oțelul.

