Toni Petrea înaintea partidei contra Oțelul Galați: „Prevăd un joc de luptă”

„U” Cluj va întâlni, sâmbătă, 12 august, echipa Oțelul Galați, într-un meci din etapa cu numărul 5 din SuperLigă.

Toni Petrea, antrenorul echipei „U” Cluj, într-o conferință de presă înainte de partida contra Oțelul Galați - 10.08.2023/ Foto: captură ecran video FC Universitatea Cluj - YouTube

Toni Petrea, antrenorul clujenilor, a declarat, joi, că pe jucătorii săi îi va aștepta un meci dificil, care poate fi decis și doar de inspirația dintr-un anumit moment al partidei.

„Ne așteaptă o deplasare lungă, un meci greu cu o echipă foarte arțăgoasă, care stă foarte bine în teren, se luptă pentru fiecare minge, au preluat toate acestea din filozofia antrenorului. Cu siguranță vor avea parte și de susținerea publicului. Trebuie să ne ridicăm și noi la nivelul partidei din punct de vedere al efortului, al atitudinii și al determinării.

Prevăd un joc de luptă, în care echipa mai inspirată în anumite poate să câștige. Sper ca la final să fim noi cei care ne vom bucura. Oțelul a avut un program destul de dificil, cu adversari mai bine cotați, dar chiar sau descurcat destul de bine, chiar și în meciul cu FCSB pe care l-au pierdut. Se apără foarte bine, închid spațiile însă cred că vor dori mai mult de la acest joc, și atunci poate se vor deschide mai mult și vom reuși și noi să profităm de eventualele spații din defensiva lor.

Când primim goluri nu doar fundașii sunt de vină, nu e normal să dăm vina numai pe ei. Suntem o echipă, câștigăm și pierdem împreună. Am discutat cu jucătorii, sper să remediem din mers ceea ce n-a funcționat pentru a nu mai primi atâtea goluri, și am primit destul de multe în aceste patru etape. Nu mă gândesc neapărat să fac schimbări în apărare sau în poartă, momentan vreau să creăm și omogenitate, o echipă care trebuie să cunoască foarte bine cea ce trebuie să facă. Poate vor apărea doi-trei jucători în echipă, dar în momentul acesta nu sunt decis”, a declarat tehnicianul.

Toni Petrea, discuții cu conducerea clubului

Această întâlnire a avut loc după ce, în ultimele zile, existau zvonuri conform cărora reprezentanții lui „U” Cluj ar negocia cu Marius Șumudică, tehnician liber de contract, pentru a-l instala în rol de antrenor principal și, implicit, pentru a-l înlocui pe Toni Petrea.

„Am discutat cu conducerea clubului, nu e problema mea dacă cineva ar negocia cu alt antrenor. Am vrut să știu care e situația și mi s-a spus că nu s-a pus problema de așa ceva (aducerea lui Marius Șumudică la U Cluj - n.red). Mai multe nu mă interesează, eu voiam doar să știu dacă pot să-mi duc în continuare munca la echipă. Nu pot să spun că am avut un început fulminant de campionat, dar totuși avem o singură înfrângere, avem cinci puncte. Într-adevăr, jocul n-a fost în anumite momente așa cum ne dorim cu toții, însă dacă stăm să analizăm fiecare meci și fiecare gol pe care l-am primit, am avut poate parte și de neșansă în anumite momente, cum au fost, de exemplu, cele două autogoluri din meciul cu Rapid.

Nu am avut probleme cu nimeni, și nu am avut probleme cu niciun jucător, poate că sunt unii dintre ei supărați că încă n-au jucat deloc, dar nu am avut parte de discuții contradictorii. Și unii dintre cei care au intrat nu au adus plusul de care aveam nevoie, dar nu s-a pus problema de discuții de genul acesta. Consider că sunt destul de deschis față de jucători, le-am spus că ușa mea le e mereu deschisă, că putem discuta orice fel de problemă până acuma”, a adăugat Toni Petrea.

