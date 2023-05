Prima reacție a CFR-ului după deparajul lui Dan Petrescu de la finalul meciului cu Farul: „De aici apare această stare fizică precară”

Finalul partidei dintre CFR Cluj și Farul Constanța, 1-2, a adus momente de tensiune între Dan Petrescu și jucătorii lui Gică Hagi, dar și cu Andrei Burcă care a luat un cartonaș roșu.

Dan Petrescu vizibil nervos la finalul meciului contra Farului Constanța/ Foto: captură ecran video digisport.ro

CFR Cluj a pierdut meciul cu campioana en-titre, Farul Constanța, scor 2-1, jucat duminică seară în Gruia.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, s-a dus glonț la finalul meciului către fotbaliștii Farului și i-a mustrat că nu s-au dat la o parte în ultimul meci. Clujenii au fost la un pas să piardă calificarea în cupele europene, dar au fost ajutați de Sepsi care au bătut pe Universitatea Craiova.

Petrescu nu l-a uitat nici pe Gică Hagi, căruia i-a adresat cuvinte dure care l-ar fi făcut pe Hagi să zâmbească ironic. Antrenorul ardelenilor a fost aproape să se ia la bătaie cu Zoli Iasko, directorul sportiv al Farului Constanța.

Reacția clubului CFR Cluj în urma incidentelor

Cristi Balaj, președintele trupei din Gruia, a ținut să transmită un mesaj împăciuitor prin care să dezmintă supărarea ardelenilor.

„Clubul CFR Cluj felicită clubul Farul Constanța pentru trofeul câștigat. Au meritat, am spus-o de acum două săptămâni. Faptul că au venit cu cei mai buni jucători e un lucru normal, pe care îl apreciem și pe care îl vrem în fotbalul românesc.

E la fel cum s-a întâmplat cu FC Voluntari anul trecut, când a încurcat-o pe FCSB, sau cu Sepsi, care a bătut-o pe Craiova. Le dorim celor de la Farul să realizeze performanță în Europa, cel puțin câtă am făcut noi. Dan Petrescu a trăit meciul, fiind final de campionat, peste 61 de partide jucate, a trăit la intensitate mult mai mare față de adversari. Probabil de aici apare această stare fizică precară a lui”, a spus Cristi Balaj, la Digi Sport Special.

Dan Petrescu nu a mai susținut conferința de presă după finalul meciului, în locul său fiind antrenorul secund, Costin Curelea.

Curelea nu a comentat comportamentul lui Dan Petrescu. În schimb, a ținut să menționeze, la fel cum a făcut-o și Mario Camora, că Andrei Burcă nu a fost eliminat corect la finalul partidei.

„Noroc că până la urmă am apărat acel penalty. Am intrat cu 1-1 la pauză. Toți am sperat, credeam că vom câștiga. Probabil că presiunea și-a spus cuvântul atât pentru noi, cât și pentru cei de la Craiova.

Stresul și presiunea și-au spus cuvântul, dar nici măcar înjurătură n-a fost. Am înțeles că cineva l-a apostrofat pe arbitru, care i-a dat roșu lui Burcă, dar nu știa cine a fost (…) Sperăm să ne capacităm la maximum pentru ultima partidă și să ne calificăm în preliminarii. După 5 ani, trebuia să vină și situația în care nu mai câștigi. Acum luptăm pentru Europa”, a transmis Curelea.

