Roger se simte mai bine la UTA decât la CFR Cluj: „Atmosfera de aici e diferită, mi-a fost dor de ea”

Roger a explicat de ce a plecat de la CFR Cluj precum și diferențele de atmosfera din Gruia și de la Arad.

Roger a plecat de la CFR Cluj la UTA la începutul acestui an /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Roger Junio (27 de ani) s-a întors la UTA după un an petrecut la CFR Cluj. Sub comanda antrenorului Laszlo Balint, fotbalistul brazilian a primit ocazia de a juca în fiecare meci al echipei, de la oficializarea transferului său. În primele trei meciuri, împotriva Hermannstadt, Farul și CFR, Junio nu a reușit să iasă în evidență.

Cu toate acestea, în meciul împotriva FCSB-ului, Roger a jucat excelent, chiar pe o poziție neobișnuită pentru el, cea de fundaș stânga.

„Am mai jucat fundaș stânga în Brazilia, dar înainte să devin fotbalist profesionist. Nu e o problemă pentru mine, am venit să ajut echipa, mă pot adapta oriunde are antrenorul nevoie de mine. Meciul cu FCSB a fost greu pentru noi, dar avem nevoie de astfel de meciuri să devenim mai buni, să avem din nou încredere în noi, să fim fericiți la această echipă.

A fost o partidă foarte importantă pentru noi, pentru grup, din punct de vedere al motivației, dar și din punct de vedere moral, acum avem mai multă încredere. Mi s-a părut că coechipierii mei au fost foarte determinați, am avut spirit, iar acum suntem pregătiți să obținem alte puncte. Când dai încredere jucătorilor, ei pot realiza lucruri frumoase. Toți jucătorii sunt importanți, inclusiv cei care vor veni de pe bancă, au existat meciuri în care am câștigat datorită unui jucător intrat pe parcurs”, a spus Roger conform prosport.ro.

Se pare că brazilianul Roger este mai atras de atmosfera de la Arad decât cea din Gruia.

„E diferit la Arad, atmosfera de aici e diferită, mi-a fost dor de ea. Mi-a fost dor de acel sentiment pe care îl ai când intri pe stadion și tribunele sunt pline. Și la Cluj au fost câteva meciuri în Europa cu mulți fani în tribune, dar tot nu a fost ca la Arad. Cât despre gazon, încă din prima mea perioadă aici le-am spus celor din conducere că trebuie schimbat. Avem nevoie de un gazon mai bun pentru a juca mai bine, va fi mai bine și pentru fani. Sper ca înainte de următorul sezon să se schimbe gazonul”, a mai spus Roger.

Roger și-a reziliat unilateral contractul la începutul acestui an, și a demarat o acțiune la FIFA. Fotbalistul consideră că demersuri de genul celor folosite de clubul din Gruia reprezintă o încălcare a drepturilor jucătorilor, o cauză bună de încetare a unui contract.

„E ușor să vorbești din afară. Dacă nu știi ce s-a întâmplat la club și nu știi care a fost situația mea, e ușor să vorbești. A fost decizia mea să revin la UTA, nu îmi pasă dacă oamenii spun că am venit să mă lupt la evitarea retrogradării. Vreau să ajut echipa și să fac suporterii fericiți. Pentru a ne salva, această echipă trebuie să fie mai sus în clasament. Sunt fericit că sunt aici, a fost o decizie bună. Am încredere în mine, am încredere în avocații mei, în agentul meu, dorm foarte liniștit noaptea. Titlul cu CFR nu a fost primul, mai aveam două câștigate cu Riga. Toată lumea vrea să câștige titluri, dar acum mă gândesc la UTA și la situația în care ne aflăm”, a adăugat brazilianul.

Cristi Balaj a fost nemulțumit de Roger când acesta a decis să plece subit de la echipă.

„Noi l-am invitat pe Roger să discutăm. Dacă chiar doar Liga 1 îl interesează, i-am dat două variante din Liga 1 să meargă împrumut, cu aceleași condiții financiare, deci nu pierdea bani. Și a refuzat!

Am zis, bine, mă, deci Liga 1 nu vrei, atunci hai să te punem înapoi pe listă, că exista o procedură. I-am zis să vină, să facem documentele. N-a venit! Păi, ce vrei atunci? El era pe listă, dar acum ne-a obligat să-l scoatem, pentru că și-a denunțat contractul. A fost prost sfătuit", a declarat atunci Cristi Balaj pentru orangesport.ro

