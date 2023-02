Cazul Roger continuă. De ce a dat jucătorul clubul CFR Cluj în judecată

Roger a fost scos din lot pentru îi face loc nou venitului Ermal Krasniqi.

Roger a fost exclus din lot la începutul acestui an /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Cazul lui Roger Junio Rodrigues Ferreira, jucătorul pe care CFR l-a scos de pe lista A pentru a-i face loc nou venitului Ermal Krasniqi, continuă să se aprindă.

Brazilianul și-a reziliat unilateral contractul, valabil până în mai 2025, și a demarat o acțiune la FIFA. Fotbalistul consideră că demersuri de genul celor folosite de clubul din Gruia reprezintă o încălcare a drepturilor jucătorilor, o cauză bună de încetare a unui contract.

Avocatul Dragoș Baltă, care îl reprezintă pe Roger, a făcut unele precizări după afirmațiile recente ale președintelui ardelenilor, Cristi Balaj: „Noi l-am invitat pe Roger să discutăm. Dacă chiar doar Liga 1 îl interesează, i-am dat două variante din Liga 1 să meargă împrumut, cu aceleași condiții financiare, deci nu pierdea bani. Și a refuzat!

Am zis, bine, mă, deci Liga 1 nu vrei, atunci hai să te punem înapoi pe listă, că exista o procedură. I-am zis să vină, să facem documentele. N-a venit! Păi, ce vrei atunci? El era pe listă, dar acum ne-a obligat să-l scoatem, pentru că și-a denunțat contractul. A fost prost sfătuit", a declarat Cristi Balaj pentru Orange Sport.

Dragoș Baltă, despre cazul Roger: „L-au mai scos și anul trecut”

Avocatul jucătorului a dezvăluit că „nu e prima dată când CFR se poartă așa cu Roger. L-a mai scos de pe lista A și anul trecut, în aprilie, până la finalul sezonului. L-a repus abia la începutul acestui campionat. Și atunci, aceleași persoane despre care domnul Balaj susține că îl sfătuiesc prost acum l-au convins pe Roger să își continue contractul", confrom gsp.ro.

Baltă a continuat: „Lucrurile au stat puțin altfel acum decât le prezintă CFR. Când am aflat că Roger a fost scos de pe lista A, am trimis celor de la club trei notificări la rând, în care ceream ca jucătorul să fie repus în drepturile inițiale. Nu ne-au răspuns, dar l-au chemat pe Roger la club abia pe 2 februarie. Sunt curios ce acte voia domnul Balaj să semneze Roger, dacă are un contract valabil până în vara lui 2025?!

Noi am verificat și Roger nu a fost repus pe listă, cum spune tot domnul Balaj. Nici nu avea cum. ROAF e clar, pe lista A pot fi adăugați în timpul sezonului doar jucătorii nou legitimați. Dar dacă e adevărat, cum l-au repus pe listă, prin ce procedură regulamentară? Cum adică era pe listă, dar acum l-au scos iar, fiindcă și-a denunțat contractul?!

Păi, Roger l-a denunțat, normal, dar abia după ce a fost scos de pe listă. Nu aveau cum să-l mai pună acolo. Știm cum a mai procedat CFR în trecut. Că a reziliat contracte vechi și a făcut altele noi, o portiță tipic românească, de ocolire a regulamentelor, să poată readăuga unii jucători pe lista A, în timpul competiției".

Avocatul a adăugat că „la început, când îi notificam să îl repună pe lista A pe Roger, ne-au răspuns doar o dată, că e eligibil pentru Cupa României, Conference League și echipa a doua. Păi, pentru primele două competiții există și posibilitatea să se încheie repede. Au caracter KO, CFR poate fi eliminată. Și atunci, Roger unde să joace, în Liga a 3-a? Unde să-și mai demonstreze valoarea?!".

Comisia de soluționare a litigiilor de la FIFA se ocupă de caz, iar Roger va fi acordat un permis de muncă temporar, permițându-i să semneze cu orice alt club în timpul procesului. Fotbalistul solicită plata integrală a drepturilor financiare, aproximativ 500.000 de euro, suma reprezenând valoare salariilor până la finalul contractului cu CFR.





