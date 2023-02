Un fost antrenor al CFR-ului a ajuns să antreneze în Liga a treia

Un fost antrenor cu care CFR Cluj a câștigat campionatul României a ajuns să antreneze în Liga a treia din Italia.

Fostul antrenor al CFR Cluj a ajuns în Serie C /FOTO: Hellas Verona - Facebook

Andrea Mandorlini, fostul tehnician al lui CFR Cluj, va antrena echipa Mantova 1911, a anunţat luni clubul din Serie C, divizia a treia a campionatului de fotbal al Italiei, citat de site-ul TuttoMercatoWeb.

Andrea Mandorlini, un fost mijlocaş, a antrenat-o între noiembrie 2009 şi septembrie 2010 pe CFR Cluj, care sub conducerea sa a câştigat campionatul şi Cupa României.



„Născut la Ravenna pe 17 iulie 1960, (Mandorlini) a crescut la juniorii echipei locale înainte de a ajunge la Torino, cu care a debutat în Serie A. După un sezon în divizia a doua cu Atalanta, s-a transferat la Ascoli, unde a jucat trei sezoane. În 1984 a urmat saltul la Inter, cu care a cucerit campionatul recordurilor cu Giovanni Trapattoni (1988/89), precum şi o Supercupă a Italiei şi o Cupă UEFA (1991)”, a scris Mantova, club înfiinţat în anul 1911, pe site-ul său oficial.



Printre echipele antrenate de el în Italia au fost Vicenza, Atalanta (pe care a readus-o în Serie A), Bologna, Padova, Siena, Sassuolo, Hellas Verona (pe care a promovat-o din Serie C în Serie A), Genoa şi Cremonese.



Mantova luptă să evite retrogradarea, fiind pe locul 18, antepenultimul, în Serie C.

