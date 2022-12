Un fost antrenor al Universității Cluj îl laudă pe Dan Petrescu. „Îl felicit, e un exemplu”

Dan Petrescu se află la al treilea mandat pe banca celor de la CFR Cluj, club alături de care a obținut mai multe rezultate notabile de-a lungul anilor.

Sursă foto Facebook FC Universitatea Cluj

Un fost antrenor din Liga 1 a spus că nu ar fi rezistat la CFR Cluj: „Îl felicit pe Dan Petrescu”

Ultima dată la rivala CFR-ului, Universitatea Cluj, Erik Lincar a spus că nu ar fi putut gestiona presiunea creată în jurul campioanei României. Tehnicianul a scos în evidență perioada în care „Bursucul” era „amenințat” cu plecarea de către patronul Ioan Varga și a recunoscut că ar fi părăsit echipa după acele episoade.

„Pot spune că Dan Petrescu are o vastă experiență. Nu numai din punct de vedere al relației cu jucătorii, cât și în cea cu patronul. Sunt sincer, cred că nu mulți ar fi rezistat acestei presiune. (n.r. dacă ar fi plecat de la CFR) Da, aș fi plecat și chiar îl felicit. E un exemplu pentru toți antrenorii tineri pentru cum să gestionezi astfel de momente”, a spus Erik Lincar, potrivit Digi Sport.

Erik Lincar a fost antrenorul „Șepcilor roșii” din mai 2021 până în august 2022.

Dan Petrescu: „Am făcut cinci ani de zile istorie”

În toamnă, relația dintre Dan Petrescu și conducerea CFR-ului a fost una tensionată din cauza rezultatelor nefavorabile ale echipei din acea perioadă.

„Mi s-a părut că au fundaşi centrali foarte buni, dar nu e treaba mea asta. Au o echipă foarte bună. E fantastic că am ajuns lângă Farul. Să fim pe primul loc este extraordinar. Cel care e foarte bun şi câştigă trofee, în România e înjurat! Am crescut aici! Ce trebuie să fac? Să nu mai câştig ca să fiu aplaudat?! Fiecare vine la stadion să facă ce vrea. E democraţie. Dacă aveau grijă de echipa lor şi încurajau, poate era altul rezultatul. Nu am înţeles.

Şi cei din spatele băncii sunt puşi să mă înjure din minutul 1 până în minutul 90. Dacă erau cuminţi, câştigau cu 3-0. Dacă le place aşa, să continue aşa. Mă sună patronul. Este un an ideal.

Demisia nu am vrut niciodată să mi-o dau. Şi dacă sunt pe ultimul loc, nu mi-o dau. Am făcut 5 ani de zile istorie. Decât dacă vine Real Madrid, Doamne ajută. Şi, oricum, demisia nu o să mi-o dau niciodată”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă de la finalul meciului cu FCSB.

