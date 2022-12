Gazon de toată jena pe Cluj Arena. Eugen Neagoe: „E rușinos. Punem gunoiul sub preș”

Meciul dintre Universitatea Cluj și UTA Arad, programat de la ora 14:30, se dispută pe un gazon aproape impracticabil.

Gazon „horror” pe Cluj Arena, înaintea meciului „U” Cluj – UTA / Foto: Captură Digi Sport

Gazonul este în condiții precare. Ultimul meci jucat pe Cluj Arena a fost pe 7 decembrie, „U” Cluj - Rapid 0-0, în grupele Cupei României.

Eugen Neagoe s-a arătat extrem de dezamăgit de condițiile de joc și a făcut haz de necaz.

„Îmi doresc să jucăm bine, atât cât se va putea. Sincer, supărat e puțin spus (n.r. - despre starea gazonului). La băncile de rezerve, cred că au aruncat rucola pe teren. Punem gunoiul sub preș, ceva de genul. Să dăm frumos în poză sau ce? Nu s-a făcut nimic cu gazonul, de când am venit eu. Ieri am văzut cinci oameni care n-au făcut nimic sau mai rău! Au schimbat câteva brazde în fața porții. O să fie foarte greu pentru portari, în primul rând. E incredibil ce s-a întâmplat. Au aruncat puțină iarbă, e rușinos. Dacă încearcă să ne păcălească în continuare, ce să zic? Să lăsăm gazonul, n-avem ce să facem", a spus Eugen Neagoe, înaintea meciului „U” Cluj - UTA.

