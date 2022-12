Ultimul meci al anului pentru „U”. Eugen Neagoe insistă: „Cluj Arena are cel mai prost gazon din țară”

Universitatea Cluj primește vizita celor de la UTA Arad în ultimul meci al anului 2022 în fața propriilor suporteri.

Jocul de duminică, 11 decembrie, pune față în față două echipe care s-au întâlnit prima dată într-un duel oficial în urmă cu aproape opt decenii.

Situația din clasament este complicată pentru ambele înaintea acestui meci, UTA fiind pe loc direct retrogradabil (15) în acest moment, iar echipa clujeană cu un punct în plus pe poziția a 14-a. Asemenea „Bătrânei Doamne” și „U” are tot patru victorii în Superligă, diferența făcând-o raportul meciurilor terminate la egalitate, unde „Șepcile Roșii” au 6, față de 5 ale adversarei.

Înaintea sezonului 2022/2023, ultima dată când „U” a întâlnit UTA în primul eșalon a fost în 2007/2008, atunci ambele întâlniri terminându-se la egalitate, 1-1 la Arad și 2-2 la Cluj-Napoca. În acea partidă de pe vechiul „Ion Moina” autorul celor două goluri ale lui „U” a fost Cristian Silvășan.

Eugen Neagoe a răspuns întrebărilor jurnaliștilor înaintea partidei cu UTA Arad din etapa a 20-a a Superligii, pentru început vorbind despre starea gazonului de pe Cluj Arena și despre problemele medicale din lotul echipei:

„Suntem în fața unui joc important pentru noi, dar din păcate trebuie să începem cu alt subiect. Mă refer la gazon. Avem un oraș de 5 stele, un stadion de 5 stele și un gazon de -4 stele. Ați văzut și dumneavoastră cum a arătat gazonul la jocul contra Rapidului. Sincer, cred că e cel mai prost gazon din țară sau la concurență cu cel de la Arad. Am văzut că și acolo este cam la fel. Suntem la două zile după jocul cu Rapid și nici până în acest moment, când noi discutăm despre jocul cu UTA, nimeni nu a intrat pe gazon să-l îndrepte puțin. Am jucat și eu fotbal, am antrenat multe echipe și știu cum se procedează, dar aici nu am văzut din august pe cineva care să se ocupe de gazon. Este păcat, pentru că și adversarii noștri ne spun asta când joacă aici, dar din păcate nu sunt eu persoana care ia decizii și nu sunt responsabil cu gazonul. Este rușinos să avem așa stadion frumos și să ne prezentăm cu un asemenea gazon.

Încerc să-i capacitez pe băieți pentru meciul de duminică, să treacă peste această problemă. Jucând acasă, încercăm să construim și să ajungem la poarta adversă, să marcăm goluri, însă este destul de greu. Este un efort fantastic pe acest teren să intri în luptă cu adversarul. Băieții sunt conștienți de importanța jocului și sunt pregătiți. Sunt convins că ne va aștepta o partidă dificilă. Adversarul își dorește să iasă din acea zonă la fel ca și noi, și ei își doresc să acumuleze puncte, dar pe noi ne interesează problemele cu care ne confruntăm”.

Neagoe este de părere că acest duel cu UTA nu este ca o finală:

„Nu consider că acest joc este o finală. Este un joc foarte important de campionat, ca fiecare joc pe care îl avem de disputat. Este foarte important ca echipa să câștige și să acumuleze puncte, dar nu este nicio finală. Sunt încă 10 jocuri din campionatul regular, apoi cele 9 din play-out, este timp. Putem să acumulăm încă foarte multe puncte. Sigur, este un joc important și nu-mi doresc să pierdem niciodată. Mi-aș dori să câștigăm de fiecare dată daca s-ar putea, dar nu se poate pentru că întâlnim și adversari care în acea zi sunt mai buni sau mai inspirați și reușesc să câștige. Sunt convins că băieții noștri vor face un joc bun duminică, nu va fi ușor, dar am încredere în ei.”

Meciul dintre Universitatea Cluj și UTA Arad are loc duminică, 11 decembrie, începând cu ora 14:30.

CITEȘTE ȘI: