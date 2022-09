Eugen Neagoe vrea un gazon nou pe Cluj Arena. Ce le promite fanilor Universității?

Antrenorul este convins că va evita retrogradarea, dar cere autorităților un gazon nou pe Cluj Arena.

sursă foto digisport.ro

Eugen Neagoe a revenit în antrenorat după mai bine de un an. Ultima dată a pregătit Astra și spune că situația de acolo a fost „îngrozitoare”, în ultima parte a mandatului.

În 2019 Neagoe a fost victima unui stop cardio-respirator în timpul unei partide Dinamo – Universitatea Craiova. Antrena Dinamo și chiar dacă tot stadionul a aplaudat la ieșirea ambulanței care îl transporta la spital, au fost și fani care au avut o atitudine ostilă față de antrenor, chiar și în momentele în care agoniza.

Eugen Neagoe a vorbit și despre acea situație, pe care nu o leagă de marea masă a suporterilor lui Dinamo.

După venirea sa la Universitatea Cluj, echipa ardeleană a câștigat primele partide și are un singur joc pierdut din 5 meciuri cu Neagoe pe bancă.

Întrebat despre revenirea în antrenorat, Neagoe a spus: „M-am simțit foarte bine și când nu am activat, așa am crezut că este mai bine chiar dacă am avut discuții. Pot să vorbesc de 3 oferte de a reveni mai repede, dar nu am dat curs. Am avut și din prima ligă din Egipt două din prima ligă de la noi. Sigur, am fost în tot acest timp ancorat în lumea fotbalului. Am fost la emisiuni, la meciuri, m-am văzut cu oameni din fotbal”.

Ultimul mandat, cel de la Astra, a fost unul nefericit.

„Dar nu din cauza mea. În perioada în care am antrenat acolo, din 32 de jocuri oficiale, în afară de ultimele 3-4 etape, în 28-29 de partide am pierdut doar 3 jocuri. Dar a fost o situație nu grea, imposibil de controlat. Eram echipa nimănui. Din păcate pentru Astra, nu mă miră rezultatele de acum. Știu ce se întâmpla în acea perioadă. Au început să dispară jucători, erau de 6-7 luni neplătiți…Îngrozitoare situație. Nici nu se putea vorbi de condiții. Câte 3-4 zile nu intra nici femeia de serviciu în vestiar”, a mai spus Neagoe, ]ntr-un interviu pentru prosport.ro.

În momentul în care era în ambulanță unii fani i-au cerut demisia. „Nu am de ce să-i iert. Eu nu am fost niciun moment supărat pe suporteri. Acei oameni știu foarte bine ce s-a întâmplat, de cine au fost orchestrați. Niște oameni mici. N-a fost nicio problemă. Tot respectul pentru Dinamo, le doresc să revină cât mai repede pentru că nu este normal ca un nume uriaș să se zbată în mediocritate. Nu se numesc oameni cei care au fost în spate la ce a fost. Îi știu, dar nu vreau să le rostesc numele”, a mai spus antrenorul.

„Sunt ferm convins că ne vom salva de la retrogradare”

„Am o experiență destul de mare. Am peste 240 de jocuri în prima ligă și am fost 3 ani și jumătate la națională. Cred că am o experiență destul de mare, dar nu doar asta. Lotul pe care îl avem și seriozitatea pe care o cer, tot ce înseamnă munca de zi cu zi. În plus, sunt secrete pentru care fiecare antrenor le ține pentru el. Vreau să fac lucrurile cât de bine pot și să pun tot ce am acumulat în slujba echipei. Vreau ca U Cluj nu doar să urce în clasament, dar să devină o echipă puternică”, a mai spus Neagoe pentru sursa citată.

Întrebat ce îl nemulțumește din ce a găsit la U Cluj, acesta a replicat: „Deja am 5 jocuri și două au fost pe teren neutru. N-am reușit să joc niciun meci acasă. Mai urmează două în deplasare și vor fi 7 jocuri în care nu am apucat să joc pe Cluj Arena. Îmi doresc ca cu Hermannstadt să fie un stadion plin. Iarăși, gazonul arată foarte rău pe Cluj Arena. Oamenii care conduc acest oraș și acest județ, domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean sigur înțeleg că ar fi benefic pentru toată lumea schimbarea gazonului”.

Va salva U Cluj de le retrogradare?

„Sunt ferm convins. Altfel nu veneam la Cluj. Este poate cea mai iubită echipă din Ardeal și nu avea rost să încurc oamenii. Este o situație destul de dificilă, dar împreună cu jucătorii și cu suporterii formidabili pe care îi avem putem să reușim”, a încheiat antrenorul.