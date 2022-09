Cum arată stadionul din Gruia? Când va avea loc primul meci al CFR-ului pe noul gazon. FOTO

CFR Cluj a fost nevoită să meargă la Mediaș pentru a-și disputa meciurile considerate „acasă", până la finalizarea lucrărilor de montare a noului gazon în Gruia.

În acest moment, în Gruia, se lucrează intens pentru montarea noului gazon. Feroviarii au înlăturat vechea suprafață de joc și au anunțat că elevii lui Dan Petrescu vor putea să revină pe propriul stadion pentru meciul cu Sepsi, programat pe 15 octombrie, în etapa cu numărul 14 din Liga 1.

„Am terminat prima etapă, cea de decopertare a gazonului. A fost o muncă destul de importantă și am scos un volum foarte mare de strat neconform pentru creșterea gazonului. Acum, nisipăm terenul și suprafața decopertată pentru îmbunătățirea granulației substratului. Încercăm să facem tot ce se poate pentru ca suprafața de joc să se fixeze cât mai repede. Urmează apoi nivelarea, stabilirea suprafeței și apoi etapa de montare a gazonului. Încercăm să terminăm lucrarea în trei - patru zile, dar contează și mediul climatic de unde se recoltează gazonul. O să fie un timp foarte scurt până la primul meci. O să urmeze o etapă scurtă de patru - cinci zile până la ora meciului sau la ora antrenamentului din 12 octombrie. O să-i facem o mentenanță rapidă", a declarat unul dintre cei care se ocupă de lucrări, potrivit canalului de Youtube al celor de la CFR.

Președintele campioanei, Cristi Balaj, a explicat ce s-a întâmplat după meciul cu Ballkani, din deplasare, scor 1-1.

„Am avut o surpriză neplăcută la întoarcerea din Kosovo, am rămas stupefiat când am văzut cum arăta gazonul la întoarcerea în țară. În 5 zile s-a degradat incredibil. Am chemat specialiști și au spus că e o boală și o combinație de factori climatici și astfel această boală s-a răspândit galopant pe o mare parte din teren, aproape pe toată suprafața.

S-au efectuat toate tratamentele spuse de specialiști, am încercat să obținem maximum, oamenii au stat la stadion de dimineața până seara, iar cei de la UEFA au fost informați. Am văzut că Mirel Rădoi a fost dezamăgit la meciul cu Craiova, într-adevăr, dar nu poți să te lupți cu astfel de evenimente care nu pot fi controlate, chestiuni meteo.

Mai avem și Europeanul de tineret găzduit de noi, iar pauza competițională e singura portiță să schimbăm gazonul. UEFA ne-a permis, sper sa avem și sprijinul FRF, atunci când vom găzdui Campionatul European. De luni vom face tot ce depinde de noi să înlocuim gazonul", a spus Balaj, la Liga Digisport.

CITEȘTE ȘI: