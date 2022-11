Meci decisiv. „A sosit momentul să scriem istorie pentru familia CFR-istă și pentru Cluj”

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Ballkani, joi, 3 noiembrie, ora 19.45, în ultima etapă din grupele Conference League.

O victorie cu Ballkani i-ar asigura formației din Gruia locul doi, indiferent de cum se va termina meciul dintre Slavia Praga și Sivasspor.

Există însă ca cele trei echipe să termine la egalitate de puncte, caz în care s-ar face un clasament în trei, în care vor conta rezultatele din meciurile directe dintre Slavia, CFR și Sivasspor. În acest caz, trupa din Turcia ar avea șapte puncte, CFR șase, iar Slavia patru.

„Toate victoriile, toate trofeele și toate momentele de neuitat le-am obținut împreună! Acum a sosit din nou momentul să scriem istorie pentru familia CFR-istă, pentru Cluj și pentru România! Ne vedem în Gruia, joi, de la ora 19:45! CFR Cluj vs. Ballkani”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Campioanei.

Dan Petrescu a primit o lovitură dură înaintea „finalei” cu Ballkani din grupele Conference League.

CFR Cluj este în continuare în lupta pentru primăvara Conference League, însă Dan Petrescu nu se va putea baza pe serviciile unui jucător de bază la partida de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

Yuri Matias s-a accidentat în derby-ul jucat de CFR Cluj cu Rapid, scor 1-2, în etapa a 16-a din Superliga, iar fundașul brazilian ar putea lipsi o perioadă lungă.

Yuri Matias s-a accidentat și poate lipsi 4 luni

Cristi Balaj, președintele formației CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Yuri Matias, brazilianul înlocuit în minutul 43 al meciului jucat de campioană cu Rapid, iar oficialul din Gruia a lăsat să se înțeleagă că anul 2022 ar putea fi încheiat pentru fundașul în vârstă de 27 de ani.

„Așteptăm radiografia. Va face un RMN, îl doare foarte tare umărul. Eu am suferit ceva asemănător și am stat 4 luni până mi s-a prins mie. Sper că nu e aceeași problemă sau același nivel, ce am avut eu. El avea mâna imobilizată. Îl durea și când respira aseară”, a dezvăluit Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, conform Fanatik.

Yuri Matias este unul dintre oamenii de bază din lotul lui Dan Petrescu. Brazilanul cotat de site-urile de specialitate la 1,2 milioane de euro a ajuns la campioana României în februarie 2022, iar în sezonul actual a jucat în 24 de meciuri pentru formația din Gruia, a dat patru goluri și a oferit o pasă decisivă.

Meciul CFR Cluj – FC Ballkani va fi arbitrat de germanul Schlager

Arbitrul german Daniel Schlager va conduce meciul dintre CFR Cluj şi FC Ballkani, care va avea loc joi, de la ora 19:45, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în Grupa G din Europa Conference League.

În acest meci decisiv pentru accederea în faza următoare a competiţiei, arbitri asistenţi vor fi Christian Dietz şi Sven Waschitzki, iar al patrulea oficial al fost desemnat Tobias Reichel.

Schlager (32 ani) a condus pe 26 octombrie meciul dintre echipele de juniori Under-17 ale României şi Danemarcei (0-3), la Buftea, în preliminariile Campionatului European de juniori din 2023.

Pe 8 septembrie, la Prishtina, FC Ballkani şi CFR Cluj terminau la egalitate, 1-1 (0-0), prin golurile marcate de Armend Thaci (65), respectiv Yuri Matias (90+1).

În clasamentul grupei, pe primul loc se află Sivasspor, cu 10 puncte, urmată de CFR Cluj, 7 puncte, Slavia Praga, 7 puncte, FC Ballkani, 4 puncte.

Pentru a se clasa pe locul al doilea, care duce la barajul pentru optimile de finală, CFR trebuie să obţină cel puţin acelaşi rezultat ca Slavia (victorie sau egal).

