Dan Petrescu, CFR Cluj: „Cu Sivasspor jucăm la victorie, sper să avem mai mult noroc decât în tur”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, este încrezător că formaţia sa va juca la victorie în partida din deplasare cu Sivasspor din Europa Conference League.

Dan Petrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj / Foto: Facebook - CFR Cluj

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va juca la victorie în partida din deplasare cu Sivasspor din Europa Conference League şi speră să aibă mai mult noroc decât în meciul tur pierdut cu 0-1.

„După meciul cu Sivasspor din tur noi nu am mai pierdut. Am câştigat aproape toate partidele şi normal că moralul nostru e foarte bun acum. Meciul de mâine trebuie abordat la victorie. Încercăm să câştigăm, sper să avem mai mult noroc decât în tur. Atunci am avut trei penalty-uri şi un gol valabil, dar nu a fost să fie pentru că nu a văzut arbitrul. Cine va câştiga mâine, va câştiga grupa”, a afirmat Dan Petrescu, miercuri seara.

Mijlocaşul croat Karlo Muhar a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că îşi doreşte o victorie joi seara pentru a obţine calificarea în primăvara europeană.

„Acest meci e foarte important pentru noi, dar şi pentru Sivasspor. E multă presiune pe ambele echipe, miza este mare. Vrem să dăm totul mâine, să facem lucruri bune şi să ne calificăm în următoarea fază a competiţiei. Normal că ne dorim să rezolvăm calificarea cât mai repede posibil, dar trebuie să ne concentrăm şi să facem un joc bun mâine. Iar la final sper ca rezultatul să ne fie favorabil. Dan Petrescu este mereu concentrat, vrea să câştige fiecare meci. Atât antrenorul, cât şi jucătorii trebuie să fie puţin tensionaţi. Dacă nu eşti tensionat, atunci astea nu sunt pentru tine”, a spus Muhar.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte formaţia turcă Sivasspor, joi seara, de la ora 22:00, pe Stadionul Yeni 4 Eylul din Sivas, într-o partidă contând pentru Grupa G a Europa Conference League.

