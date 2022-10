Patru meciuri fără eșec pentru Universitatea Cluj. Eugen Neagoe: „Nu sunt mulțumit"

Universitatea Cluj a remizat pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-1, în etapa cu numărul 12 din Liga 1.

În urma acestui rezultat, clujenii au ajuns la patru meciuri fără eșec în campionat și ocupă locul 14 în clasament, cu 11 puncte acumulate.

La finalul jocului cu Botoșani, Eugen Neagoe s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi, însă consideră că U Cluj ar fi meritat victoria. Totodată, antrenorul ardenenilor a explicat și de ce a fost avertizat în minutul 65 al partidei de către centralul Bogdan Dumitrache.

„Nici ei nu și-au creat situații în prima repriză. Am primit acel gol în actul secund, la un corner pe care nu l-am tratat cu seriozitate. După gol, i-am și felicitat pe băieți pentru reacție. Nu le-am mai dat nicio șansă celor de la Botoșani, ne-am creat trei ocazii mari de gol. Sunt pe undeva bucuros pentru că am dominat-o pe Botoșani în mod clar, dar, din păcate, nu sunt mulțumit de rezultat, cred că meritam să câștigăm. (n.r. despre cartonașul galben pe care l-a primit) Cred că am văzut mai bine decât arbitri. Nu i-am jignit, nu sunt acel tip de antrenor. Eu doar i-am arătat ochelarii. Mi-am pus ochelari când am avut probleme și asta le-am transmis și lor. Îmi pare rău dacă i-am jignit, dar eram supărat. Chiar mi-a spus centralul că poate au greșit și ei. (n.r. despre meciul cu Hermannstadt) Mi-aș dori și cred că băieții merită o susținere puternică. Cred că vor fi peste 20.000 de suporteri. Ne este dor să jucăm acasă. Și eu abia aștept să vină ora jocului, pentru că nu am apucat să evoluăm acolo de când sunt eu", a spus Neagoe, la finalul meciului.

