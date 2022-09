Eugen Neagoe, antrenorul „U” Cluj, critică sancțiunile primite în urma meciului cu Sepsi: „A trebuit să schimbăm tot programul”

În urma incidentelor de la partida dintre „U” și Sepsi OSK, Comisia de Disciplină a FRF a sancționat dur echipa clujeană cu interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion pentru două meciuri. Astfel, meciul dintre „U” Cluj și FC U Craiova 1948 se va juca la Mediaș.

Eugen Neagoe, antrenorul echipei FC Universitatea Cluj/ Foto: captură ecran YouTube conferință de presă FC Universitatea Cluj

Eugen Neagoe, antrenorul echipei „U” Cluj a comentat de sancțiunea aplicată echipei clujene.

Antrenorul echipei clujene a comentat decizia luată și consideră că pedeapsa este una mult prea dură pentru cele întâmplate. Tehnicianul cere ca pe viitor și alte cluburi să fie sancționate la fel în situații asemănătoare.

„Mi-aș fi dorit foarte mult să jucăm partida de mâine seară la Cluj. Nu este în regulă nici pentru noi, a trebuit să schimbăm tot programul, în această seară plecăm spre Mediaș (…) Cred că au fost multe partide în care suporterii au creat probleme și nu s-au luat asemenea decizii. Noi am fost pedepsiți la virgulă.

Nu știu dacă este corectă această suspendare, noi respectăm această decizie, dar toate celelalte cluburi ar trebui să primească același tratament în astfel de cazuri precum trivalități sau rasism. Știu ce s-a întâmplat la meciul cu Sepsi și nu cred că suporterii au făcut ceva atât de grav încât să fie clubul suspendat două meciuri pe stadion.

Chiar ieri am avut o întâlnire cu suporterii, cred că erau în jur de 25 de persoane din galerie și am avut o discuție plăcută, din punctul meu de vedere. I-am cunoscut în acea oră când am discutat și îi așteptăm în număr cât mai mare alături de noi”, a declarat Eugen Neagoe în timpul unei conferință de presă.

Partida dintre U Cluj și FC U Craiova 1948 se va disputa vineri, 2 septembrie, de la ora 21:30 pe stadionul Gaz Metan din Mediaș.

