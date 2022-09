Ultramaratonistul Tibi Ușeriu a pornit în alergat pe Via Transilvanica. Traseul are o distanță de 1.400 de km

Ultramaratonistul Tibi Ușeriu, alături de alergători au pornit în alergare luni, 12 septembrie, pe Via Transilvanica de la Putna spre Drobeta-Turnu Severin.

Luni, 12 septembrie, Tibi Ușeriu a pornit în alergare cei 1.400 de km ai traseului de drumeții Via Transilvanica. Acesta este însoțit de un grup de alergători, iar aventura lor poate fi urmărită online.

„Echipa de alergători adusă împreună de Tibi Useriu, s-a adunat în campusul de la Tășuleasa, pregătită de startul alergării pe Via Transilvanica, la Putna.

Ce și-a propus Tibi Ușeriu să facă nu ne mai surprinde. Era evident că Via Transilvanica reprezintă o provocare spectaculoasă și pentru comunitatea de alergători, nu numai pentru drumeții care îl parcurg mai în tihnă.

Și pentru că am numit cărarea noastră, «drumul care unește», Tibi nu va merge singur, ci alături de niște alergători, pregătiți pentru provocarea de 1.400 de km. De-a lungul călătoriei lor, li se vor mai alătura diverși oameni, pe distanțe mai scurte, care își doresc să facă parte din prima alergare organizată pe Via Transilvanica”, au transmis cei de la Via Transilvanica.

Alergătorii pot fi urmăriți de-a lungul călătoriei, accesând acest link: https://tracktherace.com/.../trail.../via-transilvanica/race

Alergătorii vor ajunge la Drobeta Turnu-Severin în 6 octombrie, unde se vor întâlni cu Alin Ușeriu care face drumul la pas. Inaugurarea traseului va avea loc în data de 8 octombrie, în Alba-Iulia în Piața Cetății!

Traseul turistic, o experiență spirituală de neuitat

În urmă cu aproximativ 5 ani câțiva voluntari antrenați în proiecte sociale, cei de la Asociația Țăsuleasa Social, au desenat pe harta României cel mai mare traseu turistic ce străbate țara de la nord la sud. În momentul de față traseul se apropie de finalizare și își așteaptă pe iubitorii de drumeții și pe cei care doresc să descopere România altfel.

Chiar dacă este un traseu turistic enorm de parcurs, cei care îl vor străbate de la un capăt la altul se vor îmbogății și sufletește. Din punct de vedere cultural, drumețul va avea ocazia să fie purtat într‑un mod unic, atât prin istoria României, cât și prin realitatea modernă.

Astfel, acesta va avea acces la o abordare diferită față de clișeele și stereotipurile cunoscute și va avea ocazia să experimenteze natura într‑un mod veritabil, din Obcinele Bucovinei, pe lângă munții Călimani până la depresiunile ce duc la portul Dunării.

Traseul de 1.400 de km ar putea aduce în câțiva ani mii sau zeci de mii de turiști din toată lumea, dornici să descopere România.

Cum ne pregătim pentru acest traseu?

Chiar dacă traseul este unul dificil, cu o pregătire fizică și psihică potrivită, oricine poate realiza traseul. Există și un ghid cu recomandări și sfaturi pentru realizarea traseului în deplină siguranță.

Pe lângă antrenament, drumeții trebuie să ofere maximă atenție bagajului deoarece nu pot merge doar în adidași, este nevoie de echipament adecvat.

Perioada ideală de drumeție trebuie aleasă în funcție de temperaturi, de lumina din timpul zilei și de posibilitățile de cazare. Cele mai potrivite perioade ar fi lunile mai‑octombrie, cu seri și dimineți răcoroase, dar nu trebuie să uităm faptul că în zonele muntoase, vremea tinde să fie capricioasă și schimbătoare.

În ceea ce privește încălțămintea, nu este recomandat să porniți la drum cu încălțăminte nouă, deoarece pot apărea dureri încă din prima zi. Nici încălțămintea foarte veche nu este recomandată din cauză că va fi solicitată foarte mult și se poate deteriora mai repede. Pentru clima din România bocancii de munte cu interior din piele și șosete potrivite pentru aceștia sunt cea mai bună alegere. Șosetele de trekking sunt cele care vor menține piciorul uscat. Îmbrăcămintea ar trebui să fie specială pentru drumeții, ușoară și aerisită. Foarte practici și ușori în greutate sunt pantalonii de munte, care pot fi transformați în pantaloni scurți.

